В Университетской роще может находиться cредневековое захоронение воинов — томские археологи

19 января 2026

Археологи Томского государственного университета выдвинули гипотезу о том, что на территории старейшего вуза Сибири может находиться древний курган VI–IX вв. нашей эры. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.

По их словам, основанием для заявления стали результаты исследования исторических документов, карт и музейных коллекций. Подтверждает гипотезу тот факт, что в прошлом веке на территории университета были найдены три наконечника древний копий, которые являются отличительными признаками воинских захоронений. Результаты исследований представлены в журнале «Вестник Томского государственного университета».

— С 1920-х годов в коллекции музея истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского хранятся наконечники трёх копий, найденных на территории ТГУ. Какова была локализация при обнаружении, неизвестно. Версия о том, что это находка из кургана, который был на территории рощи, появилась случайно, когда мы с коллегой, заведующим музеем Ильей Коробейниковым изучали дневники устроителя Императорского Томского университета Василия Флоринского, — поясняет один из авторов статьи, научный сотрудник лаборатории БиоГеоКлим ТГУ Евгений Барсуков.

В них Василий Маркович описывает большой курган, который он обнаружил практически сразу после своего приезда в Томск. Первым делом, согласно записям, он отправился осматривать территории, где должны были разместиться строения будущего учебного заведения, а также подробно их охарактеризовал. В воспоминаниях В.М. Флоринского говорится: «Одна из таких просек ведет от театра к юго-западному концу рощи, где на крутом мысу стоит археологический памятник — порядочной величины земляной курган. С его вершины открывается широкий кругозор на заливную долину реки Томи. Мыс, на котором стоит памятник, и вся западная окраина рощи представляют собою старый высокий берег Томи, у подошвы которого лежит небольшое озеро, переходящее в вязкое болото».

— Как ни странно, но этот объект не известен науке и не фигурирует в знакомых нам работах, в том числе и в археологической карте Томской области, — говорит Евгений Барсуков. — Однако есть веские основания предполагать, что курган на территории рощи действительно существовал и с высокой долей вероятности это средневековое захоронение, где в том числе были погребены воины. Только так можно объяснить наличие сразу трех наконечников — находиться просто на поселенческом памятнике они не могли.

Особый интерес, по словам ученых ТГУ, представляет уточнение локализации кургана и обстоятельств, из-за которых он оказался «забыт». Для этого необходимо проанализировать природно-географические особенности района расположения университета, характерные для периода, предшествующего строительству.

— Описания Флоринского, дополненные картографическими материалами, выполненными накануне строительства, позволяют, во-первых, восстановить особенности естественных ландшафтов и рельеф этой части города, а, во-вторых, дают возможность соотнести указания Василия Марковича с расположением главного корпуса университета и прилегающей к нему территории, — отмечает заведующий музеем истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского ТГУ Илья Коробейников. — В результате всех этих сопоставлений с большой долей вероятности можно предположить, что курган всё еще может находиться за вторым корпусом ТГУ.

По словам археологов, университетская роща — удивительное место, где было найдено множество интересных артефактов. В частности, на территории ТГУ сделана одна из первых археологических находок в Томске конца XIX века. В 1885 году в ходе строительства комплекса Ботанического сада и освоения прилегающей территории в основании площадки для питомников было найдено каменное орудие. Василий Флоринский сделал первое описание находки: «каменный шлифованный скребок, 16 сант. длины, 5 сант. ширины», датируемый эпохой неолита. Также на площадях Ботанического сада обнаружены несколько погребений в колодах.

— Несмотря на то, что за прошедшие почти полтора века на территории университетского кампуса произошли значительные преобразования естественных ландшафтов, историко-культурный потенциал этой территории остается очень высоким, — считает Илья Коробейников. — Всегда сохраняется вероятность того, что здесь мы можем обнаружить археологические объекты, которые могут датироваться разными периодами, начиная с эпохи неолита и заканчивая поздним средневековьем.

Археологам предстоит выяснить, насколько возможно проведение исследований на территории предполагаемого местонахождения кургана. Добавим, что раннее Средневековье в Западной Сибири — очень яркий и интересный период, и еще один погребальный комплекс того времени стал бы бесценным источником информации.

