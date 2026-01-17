18+
Две иордани для крещенских купаний в Томской области не прошли проверку воды

В этом году места для крещенских купаний в Томской области будут открыты на 13 водоемах. Пробы воды оттуда прошли проверку на качество и соответствуют установленным микробиологическим и паразитологическим показателям, сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Томской области Егор Медведь на прошедшей вчера, 16 января, в медиацентре «РИА Томск» пресс-конфекции.

По его словам, из 15 отобранных проб лишь в двух местах вода превысила нормативные значения — это вода из рек Бакса у деревни Новоуспеновка и Обь в селе Кожевниково. Там обнаружена кишечная палочка.

«Где пробы показали неблагоприятное качество воды, купели не будут работать. Мы проинформируем органы местного управления о том, что вода там не безопасна», — сообщил Егор Медведь.

Заместитель руководителя территориального органа главного управления МЧС России по Томской области Александр Никулин отметил, что в Томске традиционно 19 января будет работать купель на пересечении улиц Трифонова и Мусы Джалиля. В основном купания планируют начать в 10.00 и завершить в 17.00. Всего по области задействуют 304 человека и 74 единицы техники, от МЧС будут дежурить 32 человека и 10 единиц техники. Также на месте будут работать спасатели и медицинские бригады.

«Купели будут оборудованы согласно методическим рекомендациям, разработанным в 2019 году. Так, они должны располагаться недалеко от берега с благоприятными гидрологическими условиями — это отсутствие сильных течений и водоворотов. Также дно должно иметь ровный рельеф, то есть, без ям, углублений, мусора и тому подобного. Толщина льда при этом должна быть не менее 25 см, одновременно у купели могут находиться не более 10 человек», — напомнил Александр Никулин.

Он также подчеркнул, что купания в не предназначенных для этого местах запрещены. За нарушение жителям грозит административная ответственность, а при несчастных случаях — уголовная. После окончания обряда некоторое время службы МЧС, спасатели и представители администрации продолжат дежурить, затем купели накроют досками.

По данным Томской епархии, крещенские купания будут организованы в следующих населенных пунктах:

