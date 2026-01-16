Томский бар El Mucho закроется гаражной распродажей

16 января 2026 / Томский Обзор / Фото: из соцсетей El Mucho

Ромовый бар El Mucho работает в Томске последние дни — 18 января его история закончится специальной гаражной распродажей декора и растений заведения.

Бар с кухней в духе Мексики и других стран Латинской Америки находится на пр. Ленина, 41. Перед закрытием гостей также на финальные концерты. Новое заведение появится на месте El Mucho не раньше, чем через несколько месяцев. Причины прекращения работы заведения просты:

— Низкая эффективность, даже убыточность предприятия, которую мы видим перед началом нового финансового года, привели к его закрытию, — объясняет Алексей Боков, директор ромового бара El Mucho. — Сейчас сложное для всех, в том числе и для общепита, время. Более конкретных причин закрытия не знаю, знал бы, наверное, бар бы работал дальше. Все остальное — домыслы. В ближайшее время мы сосредоточим силы на своих действующих предприятиях, ничего нового на месте El Mucho открывать не будем. Думаю, вернемся к этому вопросу к началу летнего сезона.

Последние дни бар проводит насыщенно — ждет в гости всех, кому заведение было дорого. Каждый вечер обещают живую музыку. 16 января в El Mucho кантри от THE SLIDERS, 17 января ACOUSTIC DUET OG MAMA, а ночью DJ DANILA BERDYSHEV

— Веселимся, поем, развлекаемся: в Мексике похороны — веселый праздник! — говорит Алексей Боков. — А 18 января, последний день работы El Mucho, посвятим гаражной распродаже. Откроемся в 14:00. Все, кто хочет оставить себе на память частичку нашего бара, могут прийти и в ней поучаствовать. Распродаваться будут предметы, связанные с декором, возможно, какая-то мебель. Оборудование продавать не планируем. Если кто-то захочет купить наши многочисленные растения (к примеру, мы сами выращиваем перцы для изготовления соусов), то будем рады. Распродажа будет сопровождаться музыкой — в этот день нас будет провожать кавер-группа FRIENDЫ. Думаю, будет весело — кухня и бар еще работают. По сути, получится формат небольшой выставки, где можно купить себе что-нибудь на память.

Напомним, бар El Mucho открылся в Томске в 2021 году. В основе его концепции — «атмосфера постоянного карнавала» с коктейлями и латиноамериканской кухней.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».