В Томске открывается латиноамериканский бар El Mucho

Томский Обзор / Фото: 30 августа 2021 // Фото: El Mucho

В сентябре в Томске планируется открытие нового заведения — латиноамериканского бара El Mucho. Он будет располагаться в здании по пр. Ленина, 41, вход со стороны ул. Усова.

В баре обещают создать «атмосферу постоянного карнавала» с коктейлями и латиноамериканской кухней. В двухэтажном заведении будет летняя веранда. Кроме того, гостей бара встретит живая музыка.

В меню бара — блюда Аргентины, Чили, Кубы, Мексики, Перу, а также авторские и проверенные временем классические коктейли. Дизайн интерьера отсылает к заведениям Латинской Америки: «по-домашнему уютным, со оттенками «былого величия».

«Если будет угодно, то это не совсем бар в том понимании, что ждут и ищут жители крупных городов. El Mucho — это портал во времени и даже немного в пространстве, — рассказывают представители EL Mucho. — Мы говорим об ощущении гостей, которое создадим. Если сказать, что мы воссоздаем атмосферу Кубы 70-х или современную Мексику или Гавайи, то мы поместим картинку в ум гостя до того момента, когда он создаст ее самостоятельно. Но ведь действительно, можно же об этом не говорить».

Сейчас в баре еще ведутся строительные работы и точная дата открытия не называется. Но все желающие уже могут забронировать в нем столик.

Следить за тем, как проходит подготовка бара к открытию можно в аккаунте заведения в Instagram.

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