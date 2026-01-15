Суд взыскал в доход РФ 18,07% акций головной компании ГК «КДВ», принадлежащих ее совладельцу Семенову

15 января 2026 / Томский Обзор

Тверской суд Москвы запретил в РФ деятельность акционера АО «Кондитерус Ком» (головная компания ГК «КДВ») Игоря Семенова и обратил принадлежащие ему акции компании в доход государства, сообщает информационное агенство «Интерфакс».

«Исковые требования генеральной прокуратуры удовлетворены», — передал «Интерфаксу» один из участников процесса.

Рассмотрение иска прошло в закрытом режиме.

В иске Генпрокуратура просила обратить в доход государства 18,7% акций, принадлежащих Семенову, самого его признать членом экстремистского объединения.

Представители защиты Семенова заявили «Интерфаксу», что решение суда будет обжаловано.

Как сообщал «Интерфаксу» знакомый с иском источник, надзорное ведомство считает, что сохранение за Семеновым акций АО позволит уже признанному участником экстремистского объединения владельцу «КДВ» Денису Штенгелову «и дальше получать дивиденды от деятельности ГК „КДВ“, опосредованно участвовать в управлении этим холдингом, быть осведомленным о финансово-хозяйственной жизни компаний и использовать эту информацию в экстремистских целях».

Кроме того, прокуратура установила, что Семенов пытался продать акции за 7,4 млрд рублей, что прямо нарушало установленные судом судом меры предварительной защиты, включающие арест 100% акций АО «Кондитерус Ком».

Ранее, 1 октября, Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежавший Денису холдинг «КДВ Групп» — одну из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли.

«КДВ Групп» (головной офис в Томске) занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве). Компания, в частности, владеет брендами «Яшкино» и Кириешки».

