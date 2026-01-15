18+
18+
РЕКЛАМА

Суд взыскал в доход РФ 18,07% акций головной компании ГК «КДВ», принадлежащих ее совладельцу Семенову

Город, Судебные дела, Томские новости, Томск новости КДВ интересное судебные разбирательства что происходит Суд взыскал в доход РФ 18,07% акций головной компании ГК «КДВ», принадлежащих ее совладельцу Семенову

Тверской суд Москвы запретил в РФ деятельность акционера АО «Кондитерус Ком» (головная компания ГК «КДВ») Игоря Семенова и обратил принадлежащие ему акции компании в доход государства, сообщает информационное агенство «Интерфакс».

«Исковые требования генеральной прокуратуры удовлетворены», — передал «Интерфаксу» один из участников процесса.

Рассмотрение иска прошло в закрытом режиме.

В иске Генпрокуратура просила обратить в доход государства 18,7% акций, принадлежащих Семенову, самого его признать членом экстремистского объединения.

Представители защиты Семенова заявили «Интерфаксу», что решение суда будет обжаловано.

Как сообщал «Интерфаксу» знакомый с иском источник, надзорное ведомство считает, что сохранение за Семеновым акций АО позволит уже признанному участником экстремистского объединения владельцу «КДВ» Денису Штенгелову «и дальше получать дивиденды от деятельности ГК „КДВ“, опосредованно участвовать в управлении этим холдингом, быть осведомленным о финансово-хозяйственной жизни компаний и использовать эту информацию в экстремистских целях».

Кроме того, прокуратура установила, что Семенов пытался продать акции за 7,4 млрд рублей, что прямо нарушало установленные судом судом меры предварительной защиты, включающие арест 100% акций АО «Кондитерус Ком».

Ранее, 1 октября, Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежавший Денису холдинг «КДВ Групп» — одну из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли.

«КДВ Групп» (головной офис в Томске) занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве). Компания, в частности, владеет брендами «Яшкино» и Кириешки».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На днях томичей ждут сорокаградусные морозы

18 декабря 2025
Томские новости

В Томске в деревянном доме из списка-701 произошел пожар

30 декабря 2025
Томские новости

Закон о введении автоматизированной «упрощенке» приняли в Томской области

24 декабря 2025
Томские новости

На Ново-Соборной в Томске заработали горки

23 декабря 2025
Томские новости

На Белом озере в Томске установили новые перголы и частично обустроили сцену

14 января 2026
Дизайн

Дерево, стекло, хрусталь. Пять оригинальных елочных игрушек к Новому году

30 декабря 2025
Томские новости

Томск накануне 2026-го

31 декабря 2025
Томские новости

Завтра томичей ждут снег, гололед и сильный ветер

5 января 2026
Томские новости

Томскнефть увеличила добычу в 2025 году и рассчитывает на планомерный рост

14 января 2026