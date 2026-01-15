18+
При реставрации томской солдатской синагоги нашли старинный шаббатний подсвечник

При реставрации единственной в России деревянной солдатской синагоги в подвале подрядчики обнаружили старинный шаббатний подсвечник. Об этом сообщил главный раввин Томской области Леви Каминецкий.

«Каждая такая вещь — это живое прикосновение к ушедшей эпохе», — отметил он.

По словам Леви Каминецкого, найденный подсвечник станет одним из экспонатов будущего музея, посвященного истории сибирских евреев-кантонистов, который планируется разместить в обновленном здании солдатской синагоги.

Сейчас работы на объекте продолжаются, несмотря на морозы. По словам Леви Каминецкого, здание уже подняли на 40 см.

Реставрация осуществляются за счет средств Минкульта РФ. Подрядчиком выступает ООО «Строительный альянс» из Калуги, стоимость контракта составляет 59,5 млн рублей. Отреставрировать здание планируют к февралю 2027 года.

Напомним, здание синагоги располагается в центре Томска — по проспекту Фрунзе, 15, ее возвели в конце XIX века. После пожара в 1906 году здание увеличили в ширину и высоту: на нем стали красоваться три купола, а двери и наличники украсила деревянная резьба — свиток Торы, звезды Давида, виноградные гроздья. Солдатская синагога была единственной в Сибири.

В 1930 году её закрыли, а здание стало домом для беспризорников. В 1945 по 1971 годы в нем работало общежитие для преподавателей томского университета, позднее деревянный дом превратили в многоквартирное жилье. В 2018 году администрация Томска передала здание синагоги еврейской общине.

Узнать подробнее об истории уникальной синагоги и ее реставрации можно в наших материалах.

