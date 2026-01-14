В Томске пройдет артист-ток и воркшоп с томской художницей Анной Турченко
В Первом музее славянской мифологии состоится артист-ток и воркшоп с томской художницей и иллюстратором Анной Турченко «Где рождается искусство?».
Как сообщают организаторы, на встрече Анна расскажет про свои коммерческие и личные проекты, вдохновленные Сибирью, а также о том, как превратить локальную идентичность в свою суперсилу и с чего на самом деле начинается работа иллюстратора.
После артист-тока художница проведет воркшоп по аппликации в иллюстрации. Участники сделают несколько упражнений-тренировок на развития творческого мышления, чувство формы и композиции. А затем попробуют выполнить аппликацию и обсудить, как иллюстратору искать вдохновения и вытаскивать себя из привычных паттернов рисования.
Мероприятие пройдет 18 января по адресу: ул. Загорная, 12. Начало в 17.00.
Стоимость билета только на лекционную часть — 350 рублей (льготный билет), полный билет вместе с воркшопом — 1000 рублей. Подробности по телефону: +7 (3822) 228-333.
Большое интервью с Анной о творчестве художницы, ее любимых направлениях и любимых сюжетах, также источниках вдохновения читайте по ссылке.
А тут можно посмотреть ее портфолио.
16+
