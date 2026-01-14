18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске пройдет артист-ток и воркшоп с томской художницей Анной Турченко

Город, Культура в Томске, Музеи Томска, События, Томские новости, томск афиша куда сходить на выходных мероприятия музеи мастер-классы В Томске пройдет артист-ток и воркшоп с томской художницей Анной Турченко

В Первом музее славянской мифологии состоится артист-ток и воркшоп с томской художницей и иллюстратором Анной Турченко «Где рождается искусство?».

Как сообщают организаторы, на встрече Анна расскажет про свои коммерческие и личные проекты, вдохновленные Сибирью, а также о том, как превратить локальную идентичность в свою суперсилу и с чего на самом деле начинается работа иллюстратора.

После артист-тока художница проведет воркшоп по аппликации в иллюстрации. Участники сделают несколько упражнений-тренировок на развития творческого мышления, чувство формы и композиции. А затем попробуют выполнить аппликацию и обсудить, как иллюстратору искать вдохновения и вытаскивать себя из привычных паттернов рисования.

Работы Анны Турченко
Фото: из архива издания, Первый музей славянской мифологии

Мероприятие пройдет 18 января по адресу: ул. Загорная, 12. Начало в 17.00.

Стоимость билета только на лекционную часть — 350 рублей (льготный билет), полный билет вместе с воркшопом — 1000 рублей. Подробности по телефону: +7 (3822) 228-333.

Большое интервью с Анной о творчестве художницы, ее любимых направлениях и любимых сюжетах, также источниках вдохновения читайте по ссылке.

А тут можно посмотреть ее портфолио.

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Дизайн

Дерево, стекло, хрусталь. Пять оригинальных елочных игрушек к Новому году

30 декабря 2025
Томские новости

Около ста произведений приобрели томичи в дни «Ярмарки книги и графики» в Томске

17 декабря 2025
Томские новости

Томские альпинисты привезли медали всероссийских соревнований

16 декабря 2025
Томские новости

Не любой песок одинаково полезен или как «напечатать» остановку, чтобы потом возводить дома

29 декабря 2025
Томские новости

С Нового года в Томской области вырастет минимальная зарплата

23 декабря 2025
Томские новости

В лютеранской кирхе Томска впервые прочитали повесть Диккенса под орган

6 января 2026
Томские новости

Томичей приглашают посмотреть на «Ёлкины традиции» в Ботсаду

19 декабря 2025
Томские новости

Томские школьники смогут принять участие в интеллектуальном турнире «Умножая таланты»

13 января 2026
Томские новости

В новогодние праздники общественный транспорт Томска будет работать по измененному расписанию

29 декабря 2025