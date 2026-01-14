В Томске пройдет артист-ток и воркшоп с томской художницей Анной Турченко

14 января 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Первом музее славянской мифологии состоится артист-ток и воркшоп с томской художницей и иллюстратором Анной Турченко «Где рождается искусство?».

Как сообщают организаторы, на встрече Анна расскажет про свои коммерческие и личные проекты, вдохновленные Сибирью, а также о том, как превратить локальную идентичность в свою суперсилу и с чего на самом деле начинается работа иллюстратора.

После артист-тока художница проведет воркшоп по аппликации в иллюстрации. Участники сделают несколько упражнений-тренировок на развития творческого мышления, чувство формы и композиции. А затем попробуют выполнить аппликацию и обсудить, как иллюстратору искать вдохновения и вытаскивать себя из привычных паттернов рисования.

Работы Анны Турченко Фото: из архива издания, Первый музей славянской мифологии

Мероприятие пройдет 18 января по адресу: ул. Загорная, 12. Начало в 17.00.

Стоимость билета только на лекционную часть — 350 рублей (льготный билет), полный билет вместе с воркшопом — 1000 рублей. Подробности по телефону: +7 (3822) 228-333.

Большое интервью с Анной о творчестве художницы, ее любимых направлениях и любимых сюжетах, также источниках вдохновения читайте по ссылке.

А тут можно посмотреть ее портфолио.

16+

