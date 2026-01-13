Во время сильных морозов в Томске и Северске будет работать «Ночной патруль»

13 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

«Ночной патруль» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» продолжит работу в Томске и Северске во время предстоящих морозов с 14 по 20 января. Об этом руководитель направления «Группа быстрого реагирования» проекта Андрей Мякиш сообщил на прошедшей сегодня, 13 января, в медиацентре «РИА Томск» пресс-конференции. Акцию по спасению от переохлаждения горожан, которые по разным причинам оказались на улице ночью, региональный ПСО запустил в декабре 2025 года.

Андрей Мякиш отмечает, что сейчас разработано восемь маршрутов, из которых семь — в Томске и один в Северске. На каждом работает экипаж, состоящий из трех человек (хотя бы один из волонтеров должен быть мужчиной). Команда выезжает из заданной точки в районе 10 вечера и проезжает по улицам, проездным дорогам, внутриквартальным проездам и выявляет тех людей, которым, возможно, требуется помощь. Как правило, такие объезды осуществляются до тех пор, пока людей практически не остается на улице. Пешком улицы не патрулируются.

— Как мы определяем тех людей, которым нужна помощь? Это, например, одинокие старики, которые сидят на остановках в то время, когда транспорта уже очевидно не будет. Или люди в измененном [состоянии] сознания, то есть, в алкогольном опьянении. Если идет такой человек, мы стараемся его сопроводить, незаметно, убедиться в том, что он попал в безопасное место. И, безусловно, это дети. Если они находятся на улице одни, мы подъезжаем, представляемся, предлагаем помощь. Иногда люди её принимают, иногда нет, — поясняет Андрей Мякиш.

Он рассказал, что на прошедших новогодних выходных было проведено шесть выездов «Ночного патруля». В помощи за это время нуждалось менее десяти человек.

— Каких-то критичных ситуации не было, когда мы прямо человека из снега подняли, как это было в прошлые годы — я сам лично поднимал человека из снега, который не дошёл до своего подъезда буквально 50 метров. Но вот один яркий случай этого года: бабушка вышла из автобуса, у неё был ключ от квартиры в рукавичке, а рукавичка осталась в автобусе. Пожилые люди не берут с собой телефоны, потому что боятся их потерять, ну и вообще нет привычки куда-то звонить. Уже было 11 вечера, человек оказался на улице без связи и возможности попасть домой. Наши ребята обнаружили её, предложили помощь, нашли родственников и соединили. Это то, для чего мы вообще выезжаем, — рассказывает волонтер.

Кроме этого, Андрей добавил, что во время «Ночного патруля» подвозили людей, находили родственников человека в алкогольном опьянении, помогли девушке заменить колесо на морозе.

— Я думаю, что мы поедем завтра, и в эти предстоящие морозы, безусловно. Поедем тем количеством экипажей, которое наберем, поскольку наши люди — это добровольцы, кто-то не сможет по времени, у кого-то машина не заведется и так далее, — отметил Андрей Мякиш.

Напомним, с 14 по 20 января в Томске обявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов. В эти дни ожидается аномально холодная погода до -35° и ниже.

