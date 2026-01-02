18+
В томском Доме искусств работает выставка елочных украшений «Стеклянная сказка»

В томском областном Доме искусств работает выставка томского коллекционера и реставратора Лидии Цайзер-Бондаревой «Стеклянная сказка».

Посетители смогут увидеть экспонаты 20 века, предметы декора из стекла, ваты, фарфора, серийные фабричные и изделия ручной работы. Среди них — советские новогодние открытки, елочные игрушки в виде сказочных героев, старинные флажки, семейные фотографии и настоящую живую ель. А основу коллекции составляют подставочные Деды Морозы.

Выставка будет работать ежедневно с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Стоимость посещения — 150 рублей.

Фото: Савелий Петрушев

