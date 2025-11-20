Клипы на песни томских авторов собрали миллионы просмотров в социальных сетях

20 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: «Вечно. Молоды. В Томске»

В Томске сняли клипы на песни местных музыкантов. За несколько месяцев они набрали более шести миллионов просмотров.

По словам томского продюсера и режиссера Евгения Жукова, съемки велись с рамках проекта «Вечно. Молоды. В Томске». Его итогом стало создание альманаха из восьми произведений: студенческий инди-рок в исполнении группы «СОВЕТ», гибрид фанка и джаза с нотками ностальгии по 80-м от группы «Мелководье», опытная поп-панк-банда «Следы» с 20-летней историей за плечами, композитор Станислав Артемьев в жанре «неоклассика», победитель федерального телешоу «Ну-ка все вместе!» и лауреат премии «Песня года 2023» Сергей Павловский.

— Это альманах из 8 музыкальных клипов как поддержка талантливых молодых музыкантов Томска или родом из Томска, которые делают настоящее творчество высокого качества, но о нем не знают в широком масштабе в регионе, в то время как они имеют миллионы прослушиваний в ВК, Яндекс музыке и других платформах, гастролируют по стране и участвуют в крупнейших всероссийских фестивалях. Очень хочется, чтобы подобных творцов начали воспринимать и ценить то, что они есть у нас, приглашать на городские мероприятия и т.д. Иначе они неизбежно потеряют корни с регионом и уедут в мегаполисы. А у нас на минуточку студенческая и молодежная столица, где живет невероятный сплав талантов, они все потенциальные деятели креативных индустрий региона, а это вклад в его развитие, — рассказал Евгений Жуков, руководитель и режиссер проекта.

По словам Жукова, съемки проходили в Томске, Томском и Кожевниковском районах с сентября по октябрь 2025 года. Работы велись в сотрудничестве с сибирским продакшеном «МультиФорма».

Проект «Вечно. Молоды. В Томске» удалось реализовать при поддержке ПФКИ в результате победы во всероссийском музыкальном отборе из 1000 участников со всей страны. В финале конкурса автор и руководитель проекта Женя Жуков выступал с презентацией в Москве перед звездами и лейблами-лидерами российского шоу-бизнеса.

