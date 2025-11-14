На севере Томской области запустили первую российскую «холодную» геотермальную станцию

В рабочем поселке Белый Яр Верхнекетского района запустили геотермальную тепловую станцию мощностью 25 киловатт, разработанную учеными Томского политеха. Она способна работать с водой рекордно низкой для геотермальной энергетики температуры — от 60°C.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, станция переехала в Белый Яр из Томска, где в течения девяти месяцев работала в экспериментальном режиме. Теперь она установлена на окраине поселка Белый Яр, непосредственно у скважины. Здесь оборудован исследовательский полигон вуза «Чистая энергия». В церемонии торжественного запуска приняли участи и.о. ректора ТПУ Леонид Сухих, губернатор Томской области Владимир Мазур, советник губернатора Камчатского края Александра Лебедева, команда руководства ПАО «Камчатскэнерго».

Разработка представляет собой один основной бокс (сама станция ГеоЭС) и два вспомогательных (центр управления и мониторинга и система очистки отработавшего геотермального флюида). Она создавалась для автономной работы с дистанционным режимом управления. Главная особенность станции в том, что она работает на скважинах с низкой температурой. Этого удалось добиться за счет использования органического цикла Ренкина и ряда инженерных решений в конструкции. Главную роль в установке играет не вода, а хладагент, например, фрион, кипящий при более низких температурах. Вода нагревает жидкий фреон, уже при температуре от 47 градусов, он закипает и переходит в газообразное состояние. Под давлением газ подается на винтовой детандер или турбину. Затем фреон конденсируется и в жидком состоянии возвращается в цикл.

Станция ТПУ принципиально работает на фреоне марки R245fa. Несмотря на то, что существуют более дешевые марки и другие виды газа, именно этот фреон считается самым изученным для геотермальных станций с циклом Ренкина и безопасным для окружающей среды.

Задача следующих шести месяцев доказать на практике, что станция может эффективно, без сбоев, работать в автономном режиме с дистанционным управлением. Параллельно будет прорабатываться вариант включиться в электрическую и тепловую сеть нескольких объектов поселка.

Экономические расчеты показали, что сейчас стоимость киловатта электроэнергии при работе станции в опытном режиме — на уровне от 7 до 15 рублей за выработанный кВт электрической энергии. В режиме регулярной работы стоимость будет не больше 5 рублей. Фактическая стоимость одного кВт*ч на северных территориях может варьироваться в диапазоне 40 — 1 500 рублей, в некоторых случаях цена достигает 2 200 рублей.

Фото: пресс-служба ТПУ

