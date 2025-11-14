«Ростелеком» вошел в капитал ведущего разработчика системного ПО «Базальт СПО»

14 ноября 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В ноябре «Ростелеком» приобрел долю в размере 5% одного из ведущих разработчиков системного программного обеспечения (ПО) на базе ядра Linux — «Базальт Свободное Программное Обеспечение». Владельцем доли стал фонд поддержки национальных ИТ-решений «Консоль», созданный при участии «Ростелекома» и Минцифры России.

Фонд «Консоль» входит в группу «Ростелекома». Он инвестирует в компании, которые разрабатывают платформенное и системное ПО, а также отраслевые решения. В наблюдательный совет фонда входят представители Минцифры России.

До конца года доля фонда в «Базальт СПО» будет поэтапно доведена до 25%, в том числе за счет внесения денежного вклада в уставной капитал компании. Фактически «Базальт СПО» станет частью коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома».

Эта сделка — важный шаг в стратегии компании, который формирует конкурентоспособный национальный стек технологий. Приобретение доли в «Базальт СПО» позволит «Ростелекому» стать партнером ведущего российского open-source разработчика с собственной инфраструктурой и усилить экосистему программных продуктов ИТ-кластера. Вхождение в капитал разработчика обеспечит более активное участие в процессах замещения иностранного ПО на отечественном рынке и укрепления технологического суверенитета, а также исключает зависимость от зарубежных решений и повышает безопасность ИТ-инфраструктуры на всех уровнях.

«Объединение технологий „Базальт СПО“ с коммерческим ИТ-кластером — компанией „Базис“, экосистемой „Лукоморье“ и облачным провайдером „Турбо Облако“ — позволит создавать ИТ-инфраструктуры нового поколения. Эти комплексные и масштабируемые решения смогут удовлетворить потребности самых разных клиентов: от государственных ведомств до частных компаний. Таким образом, мы не просто расширяем продуктовую линейку, а формируем целостные решения, что кардинально повышает конкурентоспособность „Ростелекома“ и ускоряет вывод на рынок готовых, безопасных ИТ-платформ», — отметил старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома» Давид Мартиросов.

«Базальт СПО» — один из лидеров российского рынка операционных систем с опытом более 25 лет. Компания входит в тройку крупнейших разработчиков отечественных ОС по объему продаж. Ее экосистема включает технологии и программные решения для ИТ-инфраструктуры любого масштаба и сложности. Операционные системы «Альт» совместимы более чем с 6 000 российских прикладных программ и оборудования из реестров Минцифры России и Минпромторга РФ. Продукты «Базальт СПО» лежат в основе программно-аппаратных комплексов, которые помогают организациям перейти на отечественные решения. Разработками компании пользуются органы государственной власти, предприятия ТЭК, промышленности, финансового сектора, транспорта, а также организации здравоохранения и образования.

«Для нас это не просто сделка, а старт нового этапа развития компании. Мы рады, что в итоге многолетнего сотрудничества „Ростелеком“ становится нашим стратегическим партнером. Объединяя наши глубокие компетенции в разработке с масштабом и инфраструктурой „Ростелекома“, мы сможем внести еще более весомый вклад в технологический суверенитет России», — подчеркнул генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

Российский рынок программного обеспечения характеризуется высокой степенью раздробленности. На нем работают более 1500 компаний, разрабатывающих массовое ПО. При этом десять крупнейших игроков суммарно занимают лишь около 30% рынка. Такой уровень фрагментации выше среднемирового и показывает, что отечественный ИТ-рынок продолжает формироваться.

В этих условиях процесс объединения компаний и создания крупных платформенных решений — закономерный этап развития. Поэтому сделка между «Ростелекомом» и «Базальт СПО» соответствует общерыночному тренду: лидеры рынка объединяют материальные и нематериальные активы — технологии, знания и клиентские базы.

