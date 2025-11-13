18+
Жители 8,6 тыс. домов в Томске останутся без воды из-за аварии на водопроводе

Город, ЖКХ, Томские новости, Отключение воды график когда дадут воду авария на водопроводе график отключения. Жители 8,6 тыс. домов в Томске останутся без воды из-за аварии на водопроводе

Сегодня, 13 ноября, жителей части домов Ленинского, Октябрьского и Советского районов Томска ожидает отключение воды.

Как сообщает пресс-служба "Томскводоканал", оно связано с аварийными работами из-за повреждения на водоводе. Предполагается, что отключение продлится с 19.00 четверга, 13 ноября, до 5.00 пятницы, 14 ноября.

В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Также томичам напоминают, что они могут воспользоваться уличными водоразборными колонками по следующим адресам.

