В Томске демонтировали киоск, установленный у пешеходного перехода на Кирова

13 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

В Томске убрали киоск на пр. Кирова, 39, который мешал пешеходам, сообщает пресс-служба мэрии.

Демонтаж нестационарного торгового объекта провел его собственник. Земельный участок под размещение киоска по продаже печатной продукции был предоставлен ОАО «Томскроспечать» на основании договора аренды еще в 2007 году. Однако в киоске долгое время не велась никакая деятельность.

В итоге специалисты районной администрации провели работу по расторжению договора аренды земельного участка и его освобождению.

