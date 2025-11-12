В новогоднюю ночь в Томске будут работать маршрутки и электротранспорт

12 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

В новогоднюю ночь томичи смогут перемещаться по городу на общественном транспорте. Маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать до двух-трех часов ночи. Об этом на прошедшей сегодня, 12 ноября, пресс-конференции в РИА Томск сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

— Мы организуем транспортное обеспечение в новогоднюю ночь. ТТУ у нас будет работать точно. Сейчас с большинством перевозчиков также достигнуты договоренности.

Первый заместитель мэра Николай Глебович отметил, что в новогодние праздники общественный транспорт в городе будет работать по расписанию выходного дня. Также будет обеспечена работа и ряда других городских служб.

— В новогодние праздники будут работать все экстренные службы, связанные с коммунальными системами, дежурные в администрациях, администрации города, — подчеркнул Дмитрий Махиня. — Наша задача, чтобы праздники прошли для граждан без ЧП и неудобств. Все должно работать: общественный транспорт, тепло-газо-водоснабжение, чистота на улицах. Жителям должно быть в эти дни комфортно и спокойно.

