«Ростелеком» и «РТК-Сервис» завершили пилотный проект по внедрению российских BRAS на сетях связи

11 ноября 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» при поддержке Центра компетенций по сетевым технологиям компании «РТК-Сервис» (ГК «Ростелеком») запустил процесс перехода на серверы широкополосного доступа (BRAS) российского производителя EcoRouter («РДП Инновации»). По итогам успешного тестирования в рамках форвардного контракта проект будет масштабирован во всех федеральных округах Российской Федерации.

Развертывание отечественных BRAS на базе IP/MPLS-маршрутизаторов как ключевого технологически сложного звена сети стало очередным этапом программы модернизации критически важной инфраструктуры, направленной на увеличение пропускной способности, повышение надежности и технологического суверенитета опорной сети оператора связи. Пилотные запуски прошли в семи городах: Абакане, Казани, Костроме, Кургане, Пскове, Хабаровске и Элисте.

Оборудование EcoRouter полностью встроилось в существующую IP/MPLS-инфраструктуру «Ростелекома». Успешному внедрению предшествовала тщательная подготовка в лаборатории сетевого тестирования «РТК-Сервис», где были отработаны все сценарии интеграции. Теперь с помощью отечественных решений оператор выполняет аутентификацию, авторизацию и учет абонентов, а также коммутирует их трафик по собственной магистральной IP/MPLS-сети. Новые BRAS успешно работают с различными внутренними системами биллинга и мониторинга.

Для бесперебойной тарификации и маршрутизации инженеры EcoRouter, «РТК-Сервис» и «Ростелекома» оптимизировали используемые Radius-атрибуты в биллинговых системах оператора. Построенная архитектура позволяет в дальнейшем наращивать функциональность и улучшать качество сервиса в мультивендорной среде.

— «Ростелеком» продолжает двигаться к технологической независимости и переводит на российское оборудование один из самых чувствительных сегментов своей сети. Замена BRAS без потери качества связи для абонентов сначала казалась невероятно сложным процессом. Проект включал в себя множество тестов, интеграцию с биллингом в каждом регионе и долгую опытную эксплуатацию, и мы этот путь прошли. Хочу поблагодарить команды инженеров «РТК-Сервис» и EcoRouter и поздравить с успешным стартом! Именно со стартом, потому что впереди еще много общих задач, которые теперь кажутся вполне решаемыми, — отметил заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Сергей Онянов.

— В рамках проекта по внедрению BRAS мы совместно с вендором прошли полный цикл, то есть не просто внедряли готовое решение, а активно участвовали в его создании и адаптации — от лабораторных стендовых испытаний до полномасштабной доработки функционала оборудования и ПО и последующей интеграции в сеть оператора. Все этапы работы соответствовали высоким требованиям «Ростелекома» к качеству и надежности. Запуск российских серверов в промышленную эксплуатацию стал результатом слаженного партнерства, — подчеркнул заместитель генерального директора по технической инфраструктуре компании «РТК-Сервис» Александр Кастрыкин.

— Для EcoRouter партнерство с лидером телеком-рынка — знаковое событие. Запуск наших BRAS на сети «Ростелекома» является строгой проверкой на прочность и подтверждением готовности наших решений для работы в сетях операторского класса любой сложности. Мы видим, что проекты по обеспечению технологического суверенитета в телекоммуникационной отрасли, наконец, переходят от пилотных зон к полномасштабным внедрениям, и гордимся, что наше оборудование является важной частью этого процесса, — отметил генеральный директор EcoRouter Николай Гузаков.

Успешный опыт внедрения, отработанный во всех федеральных округах страны, создал прочный фундамент для дальнейшей работы и тиражирования решений EcoRouter на сетях других федеральных и региональных операторов связи.

