Томичей приглашают послушать пост-джаз от Illo.trio

Томский Обзор / Фото: 11 ноября 2025 // Фото: vk.com/jazzcafeunderground

Завтра, 12 ноября, в Томске выступит московское трио Illo.trio, играющее на стыке академической и популярной музыки, джаза, электроники и минимализма, неоклассики и пост-рока.

Как уточняют организаторы из джаз-клуба Underground, трио выступает в классическом джазовом составе: клавиши (Николай Хоменко), контрабас (Алексей Баусинг) и ударные (Виктор Кулиш). Эксперты описывают их звучание как «Пасмурное небо Северной Европы».

— Коллектив illo.trio предоставляет редкую в нашей стране возможность послушать современную пост-джазовую музыку. Её вполне возможно описать и другими терминами: европейский или скандинавский джаз, пауэр-джаз, третье течение и так далее. Звучание трио формируется на стыке жанров и стилей, в нём смешиваются элементы современной академической, электронной и импровизационной музыки, привычные музыкальные формулы переосмысливаются и приобретают новые значения, — рассказал основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

Томичи услышат авторский материал группы: композиции с их дебютного альбома, а также новые пьесы, которые станут частью второй пластинки. Кроме того, на концерте музыканты сыграют оригинальные аранжировки известных джазовых стандартов и других мелодий.

Концерт пройдет в среду, 12 ноября, в джаз-клубе Underground на ул. К. Маркса, 23а. Стоимость билетов от 1 500 рублей.

Начало в 20.00.

6+

