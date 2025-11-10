Асиновский завод МДФ возобновил производство - томские власти

Асиновский завод МДФ возобновил производство плит, планирует наращивать выпуск до 200 тыс. кубометров в год, сообщил вице-губернатор Томской области Михаил Ратнер по итогам встречи с руководством «Асиновского лесопромышленного парка», в состав которого входит завод.

«Мы со своей стороны отметили положительную тенденцию во взаимодействии с «Асиновским лесопромышленным парком», — цитирует Ратнера агентство «Интерфакс-Сибирь».

По итогам января-сентября «Асиновский лесопромышленный парк» в полном объеме выполнил лесовосстановительные мероприятия на территории Верхнекетского и Тегульдетского лесничеств.

В марте этого года власти Томской области раскритиковали работу «Асиновского лесопромышленного парка». Презентованная китайскими представителями программа развития не устроила администрацию региона. Сообщалось, что заводы лесопромышленного парка работают нестабильно. На лето 2025 года была запланирована новая встреча с китайскими собственниками.

Также сообщалось, что все компании, входящие в лесопромышленный парк, по итогам последних лет показывают чистый убыток при сохраняющемся или падающем уровне выручки.

Ранее сообщалось, что АО «Рускитинвест», зарегистрированное в 2008 году для управления проектом ЛПК, принадлежит китайскому госучреждению «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ» (53%) и российской «дочке» китайской Avic Forestry Co. Ltd. — ООО «Хенда-Сибирь» (47%).

Инвесторы Асиновского ЛПК изначально планировали построить на территории Томской области 10 объектов в Верхнекетском, Тегульдетском и Асиновском районах. Среди них — производства фанеры, древесностружечных плит, ламината и мебели, а также ТЭЦ мощностью 48 МВт. Однако к настоящему времени введено только три завода: по производству шпона, по выпуску обрезной доски, по производству МДФ-плит. И инвесторы, и менеджмент проекта неоднократно сменялись. На старте проекта ожидалось, что вложения в ЛПК составят до 18 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».