В Томске законсервировали два деревянных аварийных дома

В минувшие выходные в Кировском районе Томска законсервировали два аварийных деревянных дома.

Как сообщает пресс-служба мэрии, речь идет о зданиях по ул. Эуштинской, 11 и 11/1. Дома, построенные в 1902 году, признаны исторически ценными градоформирующими объектами, находящимися в составе предмета охраны исторического поселения, которые подлежат реконструкции.

— Существует вероятность проникновения неустановленных лиц, именно поэтому для обеспечения безопасности принято решение об их консервации, — сказал заместитель главы администрации Андрей Неведомский.

