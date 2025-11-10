В Томске законсервировали два деревянных аварийных дома
10 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В минувшие выходные в Кировском районе Томска законсервировали два аварийных деревянных дома.
Как сообщает пресс-служба мэрии, речь идет о зданиях по ул. Эуштинской, 11 и 11/1. Дома, построенные в 1902 году, признаны исторически ценными градоформирующими объектами, находящимися в составе предмета охраны исторического поселения, которые подлежат реконструкции.
— Существует вероятность проникновения неустановленных лиц, именно поэтому для обеспечения безопасности принято решение об их консервации, — сказал заместитель главы администрации Андрей Неведомский.
