Почти 30 человек спасли пожарные из горящего дома в Томске

10 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью в Томске загорелся многоквартирный дом по ул. Федора Лыткина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Первые подразделения прибыли к месту происшествия через четыре минуты. Из задымленного дома пожарные спасли 29 человек, в том числе и четверых детей.

В результате пожара трое получили травмы: 50-летний мужчина, 23-летняя девушка и 81-летняя женщина. Двух пострадавших женщин, находившихся без сознания, огнеборцы МЧС России вынесли из дома на руках.

От огня пострадали две квартиры, закоптились стены подъезда. Возгорание на площади 90 квадратных метров ликвидировали 69 человек и 19 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.

