Врач рассказала, как зрители сожгли глаза в кино в Хакасии

7 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Бактерицидные лампы, рекомендуемые, как средство в борьбе с ОРВИ и вирусами, могут быть опасны. Это подтвердил недавний случай в Хакасии, где из-за них получили ожоги 33 человек. Kuzbass.aif.ru со ссылкой на врача-офтальмолога Ксению Иманкулову рассказывает, почему лампы не работают и что за болезнь получили жители Абакана.

По словам доктора, среди первых причин неэффективности бактерицидных ламп — неэффективная доза УФ-излучения.

— В медицинских организациях на амбулаторном приёме источник инфекции пришёл и ушёл. Бессмысленно использовать рециркуляторы, когда источник выделения патогенов продолжает находиться в помещении. Также часто ребёнок или взрослый может внешне быть здоров и быть при этом переносить инфекцию. Для эффективного обеззараживания необходимо обеспечивать обработку всего объёма воздуха не менее четырёх раз в час при достаточной циркуляции (обновление воздуха не менее два раз в час). В реальных условиях лечебных и детских учреждений, закрытых помещений, таких как кинотеатры, детские комнаты, кафе, это часто недостижимо, — поясняет врач.

Она добавляет, что многие УФ-лампы работают на длине волны 185 нм, что приводит к образованию озона — высокотоксичного газа. Для обеспечения бактерицидного эффекта нужна концентрация озона минимум 6 мг/м³, что в 60 раз превышает безопасный уровень для человека (0,1 мг/м³). При этом действительно работают естественная вентиляция и проветривание и стандартные санитарные меры (мытьё рук и влажная уборка).

— Рециркулятор и кварцевые лампы не работают ни с точки зрения науки, ни с точки зрения здравого смысла! Их незачем использования дома, в кинотеатрах, детских садах, детских комнатах. В медицинских же учреждениях их работа строго регламентирована и зависит от конкретных требований и типа помещения, — резюмирует Ксения Иманкулова.

Между тем, бактерицидные лампы могут вызвать поражение глаз — фотокератит, которое и получили зрители абаканского кинотеатра. Чаще всего оно проявляется сильной болью, покраснением, ощущением песка и рези в глазах, светобоязнью. В большом количестве образуются эрозии на роговице и конъюнктиве. Фотокератит может также сопровождаться блефароспазмом и сильным слезотечением. Чаще всего клинические проявления возникают спустя четыре-шесть часов после прямого контакта с вредным излучением и нарастают в течение короткого времени до выраженных.

По словам Ксении Иманкуловой, важную роль в диагностике заболевания играет анамнез и биомикроскопия переднего отрезка, показана флюоресцеиновая проба для выявлений эрозий и язв на роговице и конъюнктиве (при нанесении 1% раствора флюоресцеина натрия поврежденные участки окрашиваются в зеленоватый цвет, что помогает визуализировать их).

После диагноза же важно купировать боль и снизить риски инфекционного воспаления. Для этого назначают репаранты в виде капель, гелей или мазе, для исключения инфицирования — антибактериальные капли. Болевые ощущения устраняют, как правило, с помощью нестероидных противовоспалительных средств.

— Нередко при выраженном роговичном синдроме приходится прибегать к использованию бандажных контактных линз. Фотокератит чаще проходит без каких-либо осложнений в 72 часа, однако существенно снижает качество жизни, а также в некоторых случаях может приводить к стойкому снижению зрения из-за помутнения роговицы, — заключает врач.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».