18+
18+
РЕКЛАМА

Снег и гололед ждут томичей в выходные

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, оперативное штормовое предупреждение интересные новости Томска Снег и гололед ждут томичей в выходные

В субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидается снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, ухудшение видимости, гололедица, снежные заносы, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

У томской школы «Перспектива» установили светофор

14 октября 2025
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и кошек

17 октября 2025
Томские новости

Томские ученые борются с грызунами-вредителями с помощью сов

7 ноября 2025
Томские новости

В Томске открылось «теплое» кафе со «школьной» пиццей и славянскими орнаментами

17 октября 2025
Томские новости

ИП подал в суд на Штенгеловых и Генпрокуратуру РФ, хочет снять арест со своего ТЦ в Новосибирске

20 октября 2025
Томские новости

Томские ученые выяснили, как появляются короны у капель воды

26 октября 2025
Томские новости

Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по политеху

13 октября 2025
Рассказано

Радость вернулась: как старые советские вывески обретают вторую жизнь

14 октября 2025