Снег и гололед ждут томичей в выходные

7 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидается снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, ухудшение видимости, гололедица, снежные заносы, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

