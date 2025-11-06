В томском Бостаду зацвели розмарин и пачули

6 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Ботсад ТГУ

В субтропической оранжерее Ботанического сада Томского государственного университета началось цветение лаванды и розмарина. В тропической оранжерее распустились пачули, сообщает пресс-служб ТГУ.

Все три растения относятся к семейству яснотковых (или губоцветных). Многие представители этого семейства являются эфиромасличными культурами. Некоторые, как например, душица, чабрец и мята, используются для ароматизации чаёв.

Пачули Фото: Ботсад ТГУ

– Сейчас, во время осенней хандры, у томичей и гостей города есть возможность взбодриться или, наоборот, успокоиться от природных ароматов и вживую посмотреть цветение розмарина лекарственного, лаванды узколистной и погостемона пачули. Эти растения выделяют много эфирных масел, которые прекрасно дезинфицируют и ароматизируют воздух, – сообщают сотрудники Ботсада ТГУ.

Эфирные масла розмарина, лаванды и пачули широко используются в парфюмерно-косметической промышленности, а также в ароматерапии, поскольку оказывают легкое психоэмоциональное воздействие на человека. Считается, что аромат лавандового масла оказывает седативное, противотревожное и антидепрессивное действие; розмаринового масла – наоборот, увеличивает бодрость, снижает сонливость и улучшает когнитивные функции, а аромат пачули – мощный афродизиак.

Розмарин Фото: Ботсад ТГУ

Насладиться цветением лаванды, розмарина и пачули в оранжереях Ботсада ТГУ можно ближайшие выходные с 10:00 до 17:00 на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи.

