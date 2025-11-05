Недостроенный томский ТРЦ не смог взыскать с властей 678 млн рублей упущенной выгоды

5 ноября 2025

Арбитражный суд Томской области отказал АО «ТРЦ» (оператор недостроенного ТРЦ в центре Томска) во взыскании с администраций региона и Томска 678 млн рублей упущенной выгоды, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

«ТРЦ» в начале 2024 года подал иск к департаменту управления муниципальной собственностью администрации Томска, к Томской области (в лице регионального комитета по охране объектов культурного наследия) и к департаменту градостроительного развития региона. Компания просила взыскать 678 млн рублей упущенной выгоды в виде неполученных доходов за период с 18 августа 2022 года по 19 ноября 2025 года (несмотря на то, что эта дата еще не наступила). Эти доходы истец мог получить, если бы вовремя ввел ТРЦ в эксплуатацию.

По мнению представителей ТРЦ, убытки возникли, поскольку ответчики неоднократно отменяли выданное разрешение на строительство. Впоследствии через суд истец доказывал незаконность такого решения, однако, время было упущено: строить во время разбирательств он не мог.

Представители ответчиков возражали против удовлетворения требований о взыскании 678 млн рублей. Они отмечали, что отмена разрешений на строительство не может являться доказательством причинения убытков в виде упущенной выгоды. По их мнению, доводы о возможности завершения строительства носят предположительный характер. При этом после отмены ковидных ограничений инвестор так и не возобновил строительство, «что свидетельствует об отсутствии причинно-следственной связи между фактами отмены разрешений на строительство и причинением истцу убытков», считают представители властей.

ТРЦ необходимо было доказать, что им были предприняты необходимые меры для получения дохода и сделаны необходимые для этой цели приготовления, а неоднократная отмена разрешения на строительство являлась единственным препятствием для получения истцом дохода, на который он мог рассчитывать.

В марте 2025 года суд назначил экспертизу. Эксперты пояснили, что, независимо от наличия разрешения на строительство, строительство не было бы возобновлено, поскольку у истца отсутствовал проект производства работ. Кроме того, у подрядной организации отсутствовали трудовые ресурсы и основные средства.

«Согласно проектной документации для строительства объекта планировалось привлечение рабочих из Турции и стран Средней Азии, однако в условиях пандемии сделать это было невозможно ввиду отсутствия разрешения на передвижение между субъектами Российской Федерации, что дополнительно ограничивало возможность привлечения рабочей силы и доставки ресурсов на строительную площадку», — приводит суд мнение экспертов.

Суд пришел к выводу о недоказанности истцом реальной возможности получения упущенной выгоды.

В отчетности за 2024 год «ТРЦ» значится, что планируется привлечь банковское финансирование и возобновить работы во втором квартале 2025 года, однако, сделано этого не было. В настоящее время объект построен на 23% — в таком состоянии он находится с 2016 года, когда ТРЦ зарегистрировал право собственности на объект. Разрешение на строительство было выдано 22 января 2020 года, оно действует до 15 июля 2027 года.

«В настоящий момент возобновление строительства сопряжено с повышением цен на строительные материалы. Кроме того, в связи с наличием между сторонами судебных споров имеются опасения „очередной отмены разрешения на строительство“. Относительно наличия у АО „ТРЦ“ финансовой возможности продолжения строительства представитель истца пояснить затруднилась», — говорится в решении суда.

В документе подчеркивается, что причиной остановки строительства являлась не отмена разрешения на строительства, а «собственное бездействие истца». «После продления срока разрешения истец не предпринял никаких действий для возобновления строительства, что свидетельствует о фактическом отказе от реализации проекта», — резюмировал суд и отказал в удовлетворении заявленных требований.

Как сообщалось, АО «ТРЦ» начало возведение пятиэтажного торгово-развлекательного центра под рабочим названием «Торговая галерея» еще в середине 2013 года. Инвестиции в проект оценивались в 6 млрд рублей. Строительство началось в центре города на месте снесенного памятника архитектуры регионального значения и расселенных ветхих домов. Процесс сопровождался многочисленными судебными процессами.

Совладельцами АО «ТРЦ», по данным самой компании на 31 декабря 2021 года, являются Сергей Райгель (37,61%), Дмитрий Конради (43,31%), Лидия Гудым (8%), Александр Брага и Елена Хоревая (по 5,5%). Большая часть предпринимателей, начинавших проект, вышла из него.

