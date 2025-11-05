Томичам расскажут о французской живописи и «салонах» Дидро

5 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал Пушкинского музея

В пятницу и субботу, 7 и 8 ноября, в Томске в «Кабинете Пушкинского» пройдут две лекции, посвященные французской живописи. Их прочтет кандидат искусствоведения, заведующая отделом искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина Анна Сулимова.

Анна Сулимова — хранитель фонда старой французской живописи Пушкинского музея, специалист по искусству Франции XVII — первой половины XIX века. Анна Сулимова подготовила и осуществила проект современной экспозиции залов французского искусства XVII — первой трети XIX века ГМИИ им. А.С. Пушкина. Курировала выставки в России и за рубежом.

Первая лекция 7 ноября будет посвящена собранию старой французской живописи ГМИИ им. А.С. Пушкина, которая насчитывает более 450 произведений. Большую их часть составляют картины XVII–XVIII веков. Анна Сулимова расскажет об истории формирования коллекции и о работах выдающихся французских мастеров прошлого.

Лекция пройдет в пятницу, 7 ноября. Начало в 18.30, вход свободный по предварительной регистрации.

Вторая встреча с экспертом ГМИИ им. А. С. Пушкина состоится в субботу, 8 ноября. На ней Анна Сулимова расскажет, как в залах Пушкинского музея организовали масштабный проект, впервые представивший российскому зрителю историю знаменитых выставок современного искусства, регулярно проводившихся Королевской академией живописи и скульптуры в Париже. В основу экспозиции легли произведения живописи, графики, скульптуры, нумизматики и декоративно-прикладного искусства, связанные с Салонами XVIII века. Всего — более 200 экспонатов.

Анна Сулимова расскажет о самих Салонах, где демонстрировалось актуальное искусство того времени — лучшие образцы творчества художников, специально отбиравших свои работы для показа.

— Перед слушателями предстанет панорама французского искусства XVIII века — от зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма конца столетия, помогающая по-новому взглянуть на эпоху Просвещения в целом. Благодаря знаменитому тексту Дени Дидро «Салоны» мы посмотрим на произведения глазами одного из ведущих философов и критиков эпохи Просвещения. Именно «Салоны» Дидро как образец жанра и документ эпохи сформировали «сюжет» этой выставки. Куратор раскроет секреты дизайнерского оформления выставки и экспозиции, — отмечают организаторы.

Лекция пройдет в субботу, 8 ноября. Начало в 12.30. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Кабинет Пушкинского — посольство ГМИИ им. А.С. Пушкина в Томском государственном университете. Он находится на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Это одновременно тематический читальный зал, выставочное пространство и площадка для проведения бесплатных лекций на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».