В Томске открылась выставка к юбилею родникового водопровода ТГУ

31 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Олеся Назарова

В галерее «В Главном» открылась выставка «140 лет родниковому водопроводу Императорского Томского университета». В экспозиции представлены архивные фотографии и документы, рассказывающие об этапе создания этого уникального сооружения.

Как уточняют организаторы, авторы экспозиции проследили историю водопровода по архивам до начала ХХ века.

— Комплексность и смелость планов, масштаб и скорость реализации проекта Университетского водопровода поражают и сегодня: родниковый водосбор, первый небоскреб города — водонапорная башня диаметром 11 и высотой 26 метров на 10 тыс. ведер воды в сутки, паровая водокачка, деревянный мост, родниковый фонтан перед главным корпусом и часовня над Святым ключом. И все это создано за полтора года на сэкономленные при строительстве основных зданий университета средств! — отмечает куратор выставки Олеся Назарова.

Выставка включает фотографии известных томских фотографов с видами Университетской ландшафтно-родниковой зоны и ее водоемов в разные времена года.

Экспозиция содержит информацию об этапе научных исследований, волонтерского сохранения родников с 1970-х годов. На выставке также представлены и предложения по обустройству университетской ландшафтно-родниковой зоны.

Экспозиция будет доступна до 30 декабря 2025 года. Увидеть ее можно в рамках экскурсий, которые проходят по четвергам в 18.00 и по субботам в 12.00 и 14.00. Чтобы попасть на них необходимо записаться по телефону: +7 915 134-30-19.

Фото: Олеся Назарова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».