В воскресенье томичей ждут снег, похолодание и сильный ветер

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, интересные новости Томска холод зима погода на завтра штормовое оперативное предупреждение В воскресенье томичей ждут снег, похолодание и сильный ветер

В воскресенье, 2 ноября, в Томске и Томской области прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

— Ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, местами гололедные явления, отложения мокрого снега, усиление ветра до 17-22 м/с, резкое понижение температуры, на дорогах местами гололедица, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза, томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. Порывы ветра стоит пережидать подальше от шатких конструкций.

