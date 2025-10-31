В воскресенье томичей ждут снег, похолодание и сильный ветер
В воскресенье, 2 ноября, в Томске и Томской области прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
— Ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, местами гололедные явления, отложения мокрого снега, усиление ветра до 17-22 м/с, резкое понижение температуры, на дорогах местами гололедица, — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза, томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП.
Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. Порывы ветра стоит пережидать подальше от шатких конструкций.
