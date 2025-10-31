18+
В Томске переименуют часть остановок

Депутаты томской Гордумы приняли решение о переименовании части городских остановок, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, изменения коснутся автобусной остановки «Военный госпиталь», которая вскоре станет «улицей Жуковского». Переименование связано с фактической ликвидацией военного госпиталя.

В ряде остановок появилась необходимость, поскольку в новой транспортной схеме, которая вступает в силу 1 ноября, задействованы улицы, по которым ранее не осуществлялись пассажирские перевозки. Например, в районе ул. Вавилова, 2 будет появится остановка «Лыжная база «Метелица», у пр. Академического, 10/4 -- «Томский научный центр», а на ул. Дизайнеров, 4 горожане будут ждать транспорт на остановке «улица Дизайнеров».

Кроме того, некоторые остановочные пункты готовятся к включению в существующий реестр для того, чтобы пассажирский транспорт мог официально осуществлять посадку и высадку пассажиров. Теперь напротив здания на ул. Благовещенской, 1А будет остановка «поселок Озерки», на ул. Герасименко, 3/14 появится остановка с названием «Солнечный пруд», а на Иркутском тракте, 193А «Жилой комплекс «Ретросити».

В названии ряда остановок слово «улица» заменят на «переулок», чтобы наименование совпадало с официальным в реестре. В том числе нынешние «улица Плеханова», «улица Добролюбова», «улица Зырянская» станут «переулком Плеханова», «переулком Добролюбова» и «переулком Зырянским».

