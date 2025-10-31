Завтра в Томске заработает новая транспортная схема
Завтра, 1 ноября, в Томске начнет работу новая транспортная схема. Она предполагает изменение ряда автобусных маршрутов.
В пресс-службе мэрии отмечают, что новая схема была разработана экспертами Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета и профильного департамента. Предполагается, что она не вносит кардинальных изменений, а лишь дорабатывает и улучшает существующую систему. В частности, в обновленной схеме добавляются маршруты в густонаселенные и новые районы.
— К разработке новой транспортной схемы подошли комплексно: провели консультации с экспертами, встречи с жителями города и депутатами городской думы, — сказал заместитель мэра, начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.
В обновленную схему входит 16 автобусных маршрутов, которые будут ходить во всех частях города, в том числе в новый микрорайонах и на присоединенных территориях. Ознакомиться с изменениями можно в приведенных ниже карточках.
Расписание движения автобусов после 1 ноября можно найти здесь.
В пресс-службе отмечают, что изменения коснутся только автобусных маршрутов. Схемы движения трамваев и троллейбусов останутся неизменными. Также пока сеть будет работать без маршрута №8/9, на который не нашелся перевозчик. На данный момент специалисты занимаются проработкой конкурсной документации.
Иллюстрации: пресс-служба мэрии
