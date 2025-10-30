Мужчина погиб при пожаре в Томской области

30 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 29 октября, в селе Вороново Кожевниковского района произошел пожар, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме по улице Симанской. Огонь повредил стены, потолок и имущество внутри квартиры на площади 49 квадратных метров. В результате пожара погиб 48-летний мужчина.

На месте работали 9 специалистов и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

