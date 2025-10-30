18+
18+
РЕКЛАМА

Мужчина погиб при пожаре в Томской области

Город, Происшествия, Томские новости, пожар горит сводка происшествий жесть Томска интересные новости Томска Мужчина погиб при пожаре в Томской области

Накануне, 29 октября, в селе Вороново Кожевниковского района произошел пожар, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме по улице Симанской. Огонь повредил стены, потолок и имущество внутри квартиры на площади 49 квадратных метров. В результате пожара погиб 48-летний мужчина.

На месте работали 9 специалистов и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В сибирских комарах увеличивается количество микропластика - томские ученые

9 октября 2025
Томские новости

Основатели «Кабинета редкостей» откроют в Томске заведение в мексиканском стиле

6 октября 2025
Томские новости

Экс-глава «Томскнефти» стал директором по производству в «НОВАТЭКе»

3 октября 2025
Люди

Юрий Беляев: фотограф-изобретатель, который помогал плавить уран

2 октября 2025
Томские новости

Великолепная семерка. В Томске выбрали лучших робототехников России

30 сентября 2025
Томские новости

Капремонт аэродрома томского аэропорта «Богашево» оценивается в 1 млрд рублей

9 октября 2025
Томские новости

В Томске открылось «теплое» кафе со «школьной» пиццей и славянскими орнаментами

17 октября 2025
Город

Что ждет Советскую: в Томске обсудили настоящее и будущее улицы

20 октября 2025
Томские новости

Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по политеху

13 октября 2025