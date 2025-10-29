Суд признал банкротом застройщика, возводившего ЖК на въезде в Томск

29 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арбитражный суд Томской области по заявлению Совкомбанка признал банкротом ООО «СЗ «ЖК-Московский» (Томск), которое возводило высотный жилой квартал на юго-западном въезде в Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки суда.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в картотеке арбитражных дел.

Полный текст решения пока не опубликован.

Совкомбанк инициировал банкротство застройщика в апреле текущего года, исковые требования составляли 1,43 млрд рублей. В качестве третьего лица в том числе привлечено ООО «Александровский НПЗ» (АНПЗ), банкротство которого также инициировано Совкомбанком. При этом номера кредитных договоров в делах о банкротстве АНПЗ и «ЖК-Московский» по заявлениям Совкомбанка полностью совпадают.

В конце августа Арбитражный суд Томской области признал банкротом бенефициара и гендиректора АНПЗ Марию Гредасову.

ООО СЗ «ЖК-Московский», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2021 году, владельцем компании является Любовь Еремеенко, которая с 2012 по 2023 гг. владела ООО «Авиа спец сервис» (занимается торговлей топливом). До 2012 года владельцем компании являлась Гредасова.

«ЖК-Московский» возводил ЖК на пересечении улиц Учебная и Московский тракт со стороны реки Томь в Томске. По информации из Единого реестра застройщиков, всего в проект входят три высотки с общей жилой площадью в 14,21 тыс. кв. м. Один из домов застройщик сдал с опозданием в марте текущего года, еще два строятся с задержкой.

