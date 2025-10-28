Томский аэропорт во время ремонта в 2026 году продолжит работу

В 2026 году томский международный аэропорт им. Н.И. Камова ждет капитальный ремонт перрона и мест стоянок воздушных судов. По словам генерального директора ООО «Аэропорт Томск» Ивана Михеева, работы планируют начать летом, аэродром на этот период закрывать не будут. Об этом глава предприятия рассказал журналистам на прошедшей сегодня, 28 октября, пресс-конференции в «РИА Томск».

«Работы будут выполняться захватками: часть перрона закроем, на остальных частях будем выполнять обслуживание. То есть на жизнедеятельность аэропорта это никак не повлияет. Сейчас ждем выбора подрядчика, готовы совместно с ним осуществлять и сопровождать работы по капитальному ремонту» — сообщил Иван Михеев.

Он отметил, что на данный момент проект реконструкции томского аэродрома прошел госэкспертизу. Заказчиком работ выступает ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», подведомственное Росавиации. В начале октября предприятие объявило торги на поиск подрядчика. Итоги предполагается подвести завтра, 29 октября. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,08 млрд рублей.

Кроме этого, Иван Михеев подчеркнул, что в следующем году томский аэропорт планирует увеличить площади международного сектора за счет бывших внутренних линий. Новая инфраструктура будет запущена к летнему сезону 2026 года.

Также во время реконструкции томского аэропорта в 2019–2023 годах руководство планировало удлинить взлетно-посадочную полосу на 300 метров — до 2,8 км. Однако, как подчеркнул Михеев, в тот момент на реализацию этого проекта не хватало средств. К идее решили вернуться после завершения капитального ремонта аэродрома в 2026 году.

«Мы прорабатываем вопрос, чтобы данный объем по программе концессии все-таки включить в план», — рассказал Михеев.

Помимо этого, в планах реализация инвестпроекта по соединению терминала внутренних и международных линий теплым коридором, чтобы за счет общей зоны старого аэровокзала увеличить площади ожидания для встречающих и тех, у кого задержаны рейсы.

«Мы планируем сделать пространство как в „Шереметьево“ — с капсульными аппаратами, чтобы люди, которые не могут уехать из Томска, могли комфортно провести время. Заявку мы подали, сейчас все инвестпроекты на рассмотрении. Если удачно сложится, то в 2026–2027 годах мы планируем реализовать идеи», — рассказал Иван Михеев.

Напомним, «Камовым» управляет ООО «Аэропорт «Томск». Его совладельцами являются холдинг «Новапорт» (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). По итогам 2024 года аэропорт обслужил 653,05 тыс. пассажиров, что на 8,9% больше, чем в 2023 году. К 2030 году аэропорт планирует нарастить пассажиропоток до 1 млн человек.

