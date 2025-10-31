18+
Томичам расскажут, как славяне представляли смерть

В воскресенье, 2 ноября, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Пепел и зерно: славянские размышления о жизни и смерти».

Как уточняют организаторы, гости узнают, как славяне представляли себе смерть, как в их представлении она могла быть «правильной» и «неправильной». На лекции расскажут о погребальном обряде и связи завершения жизни со смеховой культурой.

— Славяне рассматривали смерть не просто как конец, а как важный этап перехода, окруженный сложной системой верований, обрядов и представлений о загробном мире, — отмечают организаторы.

Лекторами выступят экскурсоводы Первого музея славянской мифологии Виктория Корепанова и Ирина Кокарева.

Лекция пройдет в воскресенье, 2 ноября, по адресу ул. Загорная, 12. Стоимость билетов 500 рублей.

Начало в 17.00.

