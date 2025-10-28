Суд ввел конкурсное производство в томском заводе «Сибирское пиво»

28 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области признал банкротом завод «Сибирское пиво» в городе Асино и ввел на предприятии конкурсное производство, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

В решении суда говорится, что завод владеет имуществом, подлежащим реализации: ему принадлежат пять строений и два земельных участка.

— По результатам финансового анализа временным управляющим сделаны выводы о невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения в отношении должника процедуры конкурсного производства, достаточности средств для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, — решил суд, введя конкурсное производство на полгода, до 23 апреля 2026 года.

Конкурсным управляющем утвержден член Ассоциации арбитражных управляющих «СИРИУС» Владислав Ромашкин.

Как сообщалось, заявление о признании «Сибирского пива» банкротом подавало управление ФНС по Томской области. Суд ввел процедуру наблюдения и включил в реестр требований кредиторов задолженность перед налоговой в размере 46,7 млн рублей.

При этом в 2024 году следственное управление СКР по Томской области возбуждало уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов заводом на сумму более 33 млн рублей. Арестованное приставами имущество компании — здание площадью 234 кв. метра в городе Асино, где зарегистрировано предприятие — пытались продать за 7,5 млн рублей, однако желающих приобрести его не нашлось.

Данных о том, когда закрылось производство, в официальных документах компании и властей не представлено.

ЗАО «Сибирское пиво», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в 1994 году. Завод выпускал семь сортов пива под собственным брендом «Старая ратуша». Максимальная производственная мощность предприятия составляла 960 тонн в год. Крупнейшую выручку завод получил в 2019 году — 81,6 млн рублей, а уже в 2022 году выручка компании упала до 14 млн рублей, за 2023–2024 годы доход не указан. Данных о владельцах нет.

