Культовый этно-бэнд «ЯТ-ХА» выступит в Томске в начале декабря

6 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В начале декабря в Томске пройдет концерт культовой группы «ЯТ-ХА». Стиль коллектива представляет собой сплав музыкальных традиций Тувы, Сибири, Азии и рок-музыки.

Как уточняют организаторы, лидер коллектива Альберт Кувезин является одним из вдохновителей направления «этно-рок». Он же стоял у истоков знаменитой тувинской фолк-группы — «Хун Хур Ту» и был наставником этно-джаз-рок-группы «Хартыга».

За почти что 40-летнюю деятельность Альберт Кувезин и «ЯТ-ХА» объездили с гастролями многие страны Европы, Азии, Северной Америки и Океании. Коллектив участвовал во множестве международных фестивалей. Его студийные альбомы регулярно попадают в первую десятку World Music Charts и других чартов этно-музыки мира. А пластинка «Поэты и маяки» держала первое место в European Charts of World Music в январе 2010 года.

Среди многочисленных наград группы — Специальный Приз Брайана Ино на международном конкурсе «Голос Азии» и звание Лучшего исполнителя Азиатско-Тихоокеанского региона в жанре World music по версии BBC Radio.

В 2015 г. Альберту Кувезину присвоено звание «Народный артист Республики Тыва». В декабре этого года «ЯТ-ХА» проводит тур по городам Сибири и в обеих столицах — в честь 60-летия своего основателя и бессменного лидера.

Послушать культовую группу можно в Томске можно в 3 декабря кавер-пабе «Nirvana» по ул. Учебная, 37/6.

Сбор гостей начнётся в 19:00, стоимость билетов 1450 — 2950 рублей.

12+

