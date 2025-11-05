18+
Томичи узнают жизни бизнесменов в дореволюционном Томске

Афиша Томска, Город, События, Томские новости, интересные новости Томска куда сходить мероприятия афиша Томска Томичи узнают жизни бизнесменов в дореволюционном Томске

В пятницу, 8 ноября, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Быть бизнесменом в дореволюционном Томске».

Как уточняют организаторы, участников ждет погружение в атмосферу прошлого через экспонаты, хранящие память об эпохе конца XIX — начала ХХ века. В этом антураже лекторы расскажут о том, как кипела жизнь томских бизнесменов во времена Российской империи, кто из них был наиболее успешен и какие тайны и загадки дельцы прошлого оставили томичам.

— Дореволюционный Томск гремел именами предприимчивых дельцов. Горящие энтузиазмом, они смело экспериментировали с форматами, расширяли свои бизнесы и щедро осыпали город благотворительностью, — отмечают организаторы.

Лекция пройдет по адресу: ул. Загорная, 12. Начало в 17.00, стоимость билетов: 500 рублей.

