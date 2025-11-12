18+
18+
РЕКЛАМА

Аварийное отключение электричества привело к сбою работы медицинской информсистемы в Томске

Город, Медицина и здоровье, Происшествия, Социальная сфера, Томские новости, интересные новости Томска сбои медицина проблемы с интернетом отказ дата-центров Аварийное отключение электричества привело к сбою работы медицинской информсистемы в Томске

Накануне, 11 ноября, в Центре обработки данных администрации Томской области произошло аварийное отключение электричества. Это привело к сбою в работе медицинской информационный системы, сообщает пресс-служба регионального Департамента здравоохранения.

— После восстановления электричества часть серверного оборудования не включилась в штатном режиме. В процессе ремонта участвуют специалисты департамента здравоохранения Томской области, областного департамента цифровой трансформации, технические специалисты, обслуживающие серверное оборудование, и разработчики медицинской информационной системы. Ведутся ремонтные работы, в том числе в части восстановления взаимодействия модулей медицинской информационной системы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что экстренная и стационарная помощь пациентам оказывается в штатном режиме в полном объеме. Некоторые трудности наблюдаются с оказанием плановой помощи. Принято временное решение по выписке больничных листов, данная информация доведена до главных врачей медицинских учреждений.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Интервью

Историк Павел Котляр: об Иосифе Бродском, музее «Полторы комнаты» и о том, как смотреть на прошлое

12 ноября 2025
Томские новости

В Томском Ботсаду расцвели «золотые цветки»

2 ноября 2025
Томские новости

Игры, скорость, безопасность: «Ростелеком» выступил партнером фестиваля «Технопредки»

27 октября 2025
Томские новости

Томский проект «История одного дома» вошел в шорт-лист премии SCAN AWARDS

27 октября 2025
Томские новости

Томичи смогут предложить изменения в проект городского бюджета на 2026 год

6 ноября 2025
Томские новости

Фестиваль «Хрустальный Томск» стартует после 10 декабря

12 ноября 2025
Томские новости

В Томске открылась первая новогодняя выставка

22 октября 2025
Томские новости

Телеком-усиление: «Ростелеком» ускорил интернет для жителей Тегульдета

14 октября 2025
Томские новости

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Томской области и ее облигаций на уровне «ruВВВ+»

10 ноября 2025