Аварийное отключение электричества привело к сбою работы медицинской информсистемы в Томске

12 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Накануне, 11 ноября, в Центре обработки данных администрации Томской области произошло аварийное отключение электричества. Это привело к сбою в работе медицинской информационный системы, сообщает пресс-служба регионального Департамента здравоохранения.

— После восстановления электричества часть серверного оборудования не включилась в штатном режиме. В процессе ремонта участвуют специалисты департамента здравоохранения Томской области, областного департамента цифровой трансформации, технические специалисты, обслуживающие серверное оборудование, и разработчики медицинской информационной системы. Ведутся ремонтные работы, в том числе в части восстановления взаимодействия модулей медицинской информационной системы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что экстренная и стационарная помощь пациентам оказывается в штатном режиме в полном объеме. Некоторые трудности наблюдаются с оказанием плановой помощи. Принято временное решение по выписке больничных листов, данная информация доведена до главных врачей медицинских учреждений.



