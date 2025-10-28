18+
Через две недели жителей более 230 домов Октябрьского района Томска ждет отключение воды

В среду, 12 ноября, в Томске жители ряда домов Октябрьского района останутся без воды на весь день.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение, связанное с плановыми работами на сетях водоснабжения, продлится с 9.00 до 21.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Убедительно просим вас на время отключения холодного водоснабжения держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений!

ООО «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно!

