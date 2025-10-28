«Газель» и «Лексус» столкнулись в Томске, пострадал ребенок

28 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня утром, 28 октября, в Томске столкнулись «Газель» и «Лексус», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.30 на перекрестке площади Соляной и улицы Пушкина. По предварительным данным, 40-летний водитель «Лексуса», двигавшийся со стороны улицы Яковлева при повороте налево допустил столкновение со встречным грузовиком.

В результате ДТП пострадал 7-летний пассажир «Газели», находившийся в момент происшествия в детском автокресле. Его доставили в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, или по телефону 8 (3822) 794-699.

