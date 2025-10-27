18+
Игры, скорость, безопасность: «Ростелеком» выступил партнером фестиваля «Технопредки»

«Ростелеком» построил оптоволоконную линию связи и развернул на площадке фестиваля «Технопредки: код технологий» услугу «Управляемый Wi-Fi», охватившую территорию площадью 6 000 квадратных метров. Участники с комфортом пользовались беспроводным скоростным интернетом, делились фото и видео в режиме реального времени.

Для организации бесшовного покрытия специалисты провайдера установили 10 Wi-Fi точек и запустили канал связи пропускной способностью 300 Мб/сек. Гости фестиваля могли подключиться к защищенной сети, авторизовавшись по номеру телефона или через портал «Госуслуги».

Кроме технологического оснащения площадки, в локации киберсоревнований «Ростелеком» презентовал посетителям игровую витрину. Онлайн-платформа позволяет пополнять аккаунты Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo без комиссии, а также приобретать различные игровые валюты и подписки. Каталог платформы регулярно пополняется, на данный момент в ней собрано более пяти тысяч видеоигр.

— «Ростелеком» уже давно развивает направление гейминга. У нас разработан специальный тариф «Игровой», в котором, кроме высокой скорости и низкого пинга, предусмотрены различные бонусы в играх компаний-партнеров. Посетители нашей площадки попробовали себя в игре «Мир танков». Специально для участников мероприятия мы открыли доступ к премиум-аккаунтам с максимальным набором опций, — отметила заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Также сотрудники провайдера организовали на фестивале турнир по настольной игре «БезОпасный интернет», которая разработана «Ростелекомом» и журналом «Радуга» из Республики Коми. Для закрепления правил защиты от киберугроз участники, передвигаясь по игровому полю, отвечали на тематические вопросы, решали задачи и разгадывали ребусы. Победители получили призы от компании.

— «Технопредки» — это заметное событие для Томска, которое каждый год собирает тысячи детей и взрослых. Мы рады, что в этом году обеспечили фестиваль стабильным интернетом и познакомили участников с нашими продуктами и социальными инициативами, — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

