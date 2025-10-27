Томский проект «История одного дома» вошел в шорт-лист премии SCAN AWARDS

27 октября 2025 / Томский Обзор

Томский проект «Лаборатория молодого художника. История одного дома» вошел в шорт-лист премии современного искусства SCAN AWARDS. Совместный проект Академии Фотографии, Сибирского филиала Пушкинского музея и Музея деревянного зодчества проходил в онлайн и офлайн формате с 15 марта по 29 апреля.

Участники лаборатории переосмысляли историческое и архитектурное наследие Томска. Объектом исследования стал первый в Сибири благоустроенный деревянный особняк, который построил для себя и своей семьи известный сибирский архитектор Андрей Крячков. Сегодня здесь размещается Музей деревянного зодчества.

На итоговой выставке в Музее деревянного зодчества представлены 15 проектов сибирских художников. Они посвящены художественному осмыслению наследия архитектора Андрея Крячкова через призму его семейной истории, архитектурной практики и педагогического опыта. Особое внимание участники уделили теме сохранения исторической памяти: художники работали с музейными артефактами и современным городским ландшафтом.

Увидеть результаты работы лаборатории можно в музее до 30 января 2026 года. Подробнее о лаборатории читайте в нашем материале.

Также в шорт-лист премии попали томские фотографы Лолита Моисцрапишвили как претендент на звание «Художника года», и Ульяна Кармачева в номинациях «Современная фотография» и «Медиаарт».

Проект-победитель получит грант в 150 тыс. рублей. Торжественное вручение наград состоится 13 ноября. Выставка номинантов пройдет с 6 по 30 ноября в пространстве «Культ» (Красноярск).

SCAN AWARDS (Siberian Contemporary Art Network) проводится красноярской ресторанной группой Berrywood Family. Премия присуждается за оригинальные авторские произведения современного искусства художникам, которые проживают и работают на территориях Урала, Сибири и Дальнего Востока.

