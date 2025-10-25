Семейная «Пастадельня» заменит ресторан «Инжир» в Томске

25 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено владельцами заведения

Вместо «Инжира» и «Бамбука», давно известных томских ресторанов, скоро откроется «Пастадельня»: семейный ресторан с итальянской кухней. Особенностью нового заведения станет просторная игровая и пространство для детей. Планируется, что первых гостей «Пастадельня» примет уже этой осенью.

Как уточняет собственник заведений Юлия Миндюк, рестораны «Инжир» и «Бамбук» появились еще в нулевые годы и уже требовали обновления.

Дизайн-проект будущей «Пастадельни» Фото: предоставлено владельцами заведения

— За 20 лет устарела и концепция, и интерьер. Теперь у нас будет семейный ресторан. На втором этаже, где был банкетный зал «Инжира», уже делаем большую игровую зону. Она будет работать ежедневно, в любое время. Пока родители обедают или ужинают, дети смогут поиграть с аниматорами, такого в Томске еще нигде нет, — отмечает Юлия Миндюк.

Она уточнила, что для детей до трех лет на втором этаже оборудуют специальное пространство, где их можно будет оставить под присмотром родителей.

Проект игровой игровой комнаты для детей в новом заведении «Пастадельня» Фото: предоставлено владельцами заведения

Проект детского уголка в «Пастадельне» Фото: предоставлено владельцами заведения

На первом этаже, вместо «Бамбука», откроется еще один зал «Пастадельни» для гостей без детей.

— В нем мы планируем более брутальный, современный, стильный интерьер. И большой винный шкаф, — рассказала Юлия Миндюк.

Новое заведение предложит блюда итальянской кухни: пиццу, пасту и гриль — стейки, рыбу, морепродукты и другое. Часть азиатского меню «Бамбука» перекочует в Leto и Pastamama в виде специальных предложений.

Интерьер «Пастадельни» Фото: предоставлено владельцами заведения

Одной из особенностей «Пастадельни» владельцы называют большое детское меню и отдельную барную карту напитков для самых юных гостей. В число десертов войдут много блюд в форме фруктов и кейк-попсы.

Открываться «Пастадельня» будет поэтапно. Обновленный зал на втором этаже с зоной для малышей заработает уже осенью, но пока там будет действовать меню «Бамбука». В это время на первом этаже начнется ремонт. Полноценное открытие «Пастадельни» ожидается перед Новым годом.

