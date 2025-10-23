18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на сказочный концерт о свадебных традициях

Афиша Томска, Город, Томские новости, томск новости интересное куда сходить музей свадьба развлечения афиша томска Томичей приглашают на сказочный концерт о свадебных традициях

В воскресенье, 26 октября, в Первом музее славянской мифологии пройдет концерт-погружение «Свадьба, „смерть“, любовь в русской традиции». Перед гостями выступит сказочница Елена Поданëва, сообщают организаторы.

Автор программы расскажет о том, что означают белое платье и фата, почему невеста считалась «мëртвой», зачем ей расплетали косу, и какие обряды закрепляли переход в семью мужа. Гости узнают о церемонии сватовства, как проходил девичник, свадебный пир и первая брачная ночь, а также услышат старинные причиты невесты и свадебные песни.

Вечер пройдет под аккомпанемент гуслей, калимбы, шумовой перкуссии, ритмов бубна и кахона. Этническую музыку сыграют Татьяна Дорошенко и Виталий Нехорошев.

Организаторы уточняют, что программа основана на научных трудах по этнографии и посвящена исключительно традиционной культуре. После выступления все желающие смогут выпить чаю и обсудить услышанное.

Начало в 18.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость посещения: 900 рублей, обязательна предварительная запись.

18+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В ночь на 30 сентября томичи увидели северное сияние

30 сентября 2025
Томские новости

Data-Driven AVOD: «Ростелеком» представил новое решение для таргетированной рекламы

21 октября 2025
Томские новости

В Томске сняли документальный фильм о театре «Индиго»

10 октября 2025
Томские новости

Музыкальная школа №2 временно разместилась в «доме за рубль» на Фрунзе

16 октября 2025
Томские новости

В Томске часть трамваев приостановят движение в выходные

10 октября 2025
Томские новости

Цена квадратного метра в томских новостройках выросла почти на 3%

27 сентября 2025
Томские новости

Иномарка въехала в патрульную машину в Томске

6 октября 2025
Томские новости

В Томске демонтируют деревянный настил в районе стадиона «Политехник»

1 октября 2025
Город

Накануне новой жизни: в Томске начали восстанавливать солдатскую синагогу

16 октября 2025