Томичей приглашают на сказочный концерт о свадебных традициях

23 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 26 октября, в Первом музее славянской мифологии пройдет концерт-погружение «Свадьба, „смерть“, любовь в русской традиции». Перед гостями выступит сказочница Елена Поданëва, сообщают организаторы.

Автор программы расскажет о том, что означают белое платье и фата, почему невеста считалась «мëртвой», зачем ей расплетали косу, и какие обряды закрепляли переход в семью мужа. Гости узнают о церемонии сватовства, как проходил девичник, свадебный пир и первая брачная ночь, а также услышат старинные причиты невесты и свадебные песни.

Вечер пройдет под аккомпанемент гуслей, калимбы, шумовой перкуссии, ритмов бубна и кахона. Этническую музыку сыграют Татьяна Дорошенко и Виталий Нехорошев.

Организаторы уточняют, что программа основана на научных трудах по этнографии и посвящена исключительно традиционной культуре. После выступления все желающие смогут выпить чаю и обсудить услышанное.

Начало в 18.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость посещения: 900 рублей, обязательна предварительная запись.

18+

