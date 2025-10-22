Томск намерен привлечь 800 млн рублей в банках для финансирования дефицита бюджета

22 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Администрация Томска объявила три электронных аукциона на предоставление городу кредитных линий на общую сумму 800 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Город намерен привлечь две возобновляемые линии по 300 млн рублей на 490 дней и 709 дней и одну линию на 200 млн рублей на 648 дней. Начальная (максимальная) процентная ставка по всем линиям составляет 20,67%. Цель кредитования — финансирование дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

Заявки на аукционы на 200 млн и 300 млн рублей принимаются до 6 ноября, итоги будут подведены 10 ноября. Заявки на еще один аукцион на 300 млн рублей будут приниматься до 7 ноября, итоги предполагается подвести 11 ноября.

По данным департамента финансов Томска, объем муниципального долга на 1 октября составлял 5,38 млрд рублей, в том числе 1,35 млрд рублей — займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг, 1,23 млрд рублей — бюджетные кредиты, 2,8 млрд рублей — кредиты коммерческих банков.

Доходы городского бюджета на 2025 год, с учетом последних поправок, утверждены в размере 22,93 млрд рублей, расходы — 27,153 млрд рублей, дефицит — 4,223 млрд рублей, или 15,55% от расходов.

