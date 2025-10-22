Вместе в цифровое будущее: стартует юбилейный конкурс «Ростелекома» для региональных ИТ-журналистов и блогеров

22 октября 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Андрей Сорокин / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Стартовал XV конкурс «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» ежегодно проводит для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, «Базис» — крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой и Альянс по защите детей в цифровой среде.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам, с которыми дети сталкиваются в цифровой среде.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:

печатная пресса;

телевидение и видеоконтент в СМИ;

радио и подкасты;

интернет-СМИ;

социальные медиа;

и пять специальных:

«Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России;

«Фундамент цифровизации» от «Базиса»;

«Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от В2С «Ростелекома»;

«Цифровизация отраслей» от В2В «Ростелекома»;

«Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде.

— В нашем юбилейном, 15-м конкурсе, появились новые партнеры, которые предложили актуальную тематику и критерии оценки материалов для своих спецноминаций. Это расширяет круг вопросов и тем для обсуждения в СМИ и блогосфере, что позволяет вовлечь еще больше читателей и зрителей и передать им полезные знания. Новым стимулом для углубления знаний в сфере ИТ и цифровых технологий станут и обучающие мероприятия, которые проведут «Базис» и «Ростелеком». Вебинары будут посвящены нюансам развития инфраструктурного программного обеспечения, новинкам в игровых платформах и общению с разработчиками гейминговых проектов. Каждый год мы также организуем пресс-туры в регионы нашей страны, где победители федерального этапа конкурса знакомятся с технологическими объектами предприятий-клиентов «Ростелекома», культовыми местами и достопримечательностями. В 2026 году наши победители получат уникальную возможность посетить один из регионов Арктической зоны РФ, — отметил вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

— Сегодня, когда во всех отраслях происходит активная цифровизация, важно оперативно узнавать о технологических изменениях, которые влияют на нашу жизнь. Работа ИТ-журналистов в региональных СМИ делает актуальную информацию доступной для жителей даже самых небольших населенных пунктов. Труд наших коллег во многом носит просветительский характер: в своих материалах они учат читателей основам кибергигиены, рассказывают о мошеннических схемах, помогают понять, как устроены цифровые услуги и сервисы. Мы рады сотрудничать с профессионалами ИТ-журналистики, поддерживать и укреплять наше взаимодействие, в том числе с помощью таких мероприятий, как конкурс «Вместе в цифровое будущее», — подчеркнула советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса Мария Мезенцева.

В состав федерального жюри вошли:

Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;

Дмитрий Захаров — журналист;

Татьяна Исакова — редактор отдела телекоммуникаций и медиа газеты «Коммерсантъ»;

Алексей Каленчук — директор по цифровым креативным индустриям, руководитель «Sk Игры» фонда «Сколково»;

Александр Михайлов — корреспондент службы финансово-экономической информации «Интерфакса»;

Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России;

Эльдар Муртазин — ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review.com;

Александр Попов — PR-директор «Базиса»;

Олег Седов — журналист, эксперт по кибербезопасности «Ростелекома»;

Руслан Юсуфов — основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог.

Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае 2026 года, федерального — в июне 2026 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2026 года станут участниками пресс-тура в Арктику.

