18+
18+
РЕКЛАМА

Вместе в цифровое будущее: стартует юбилейный конкурс «Ростелекома» для региональных ИТ-журналистов и блогеров

Город, Ростелеком, Томские новости, интересные новости Томска конкурсы журналисты ИТ Вместе в цифровое будущее: стартует юбилейный конкурс «Ростелекома» для региональных ИТ-журналистов и блогеров

Стартовал XV конкурс «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» ежегодно проводит для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, «Базис» — крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой и Альянс по защите детей в цифровой среде.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам, с которыми дети сталкиваются в цифровой среде.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:

и пять специальных:

— В нашем юбилейном, 15-м конкурсе, появились новые партнеры, которые предложили актуальную тематику и критерии оценки материалов для своих спецноминаций. Это расширяет круг вопросов и тем для обсуждения в СМИ и блогосфере, что позволяет вовлечь еще больше читателей и зрителей и передать им полезные знания. Новым стимулом для углубления знаний в сфере ИТ и цифровых технологий станут и обучающие мероприятия, которые проведут «Базис» и «Ростелеком». Вебинары будут посвящены нюансам развития инфраструктурного программного обеспечения, новинкам в игровых платформах и общению с разработчиками гейминговых проектов. Каждый год мы также организуем пресс-туры в регионы нашей страны, где победители федерального этапа конкурса знакомятся с технологическими объектами предприятий-клиентов «Ростелекома», культовыми местами и достопримечательностями. В 2026 году наши победители получат уникальную возможность посетить один из регионов Арктической зоны РФ, — отметил вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

— Сегодня, когда во всех отраслях происходит активная цифровизация, важно оперативно узнавать о технологических изменениях, которые влияют на нашу жизнь. Работа ИТ-журналистов в региональных СМИ делает актуальную информацию доступной для жителей даже самых небольших населенных пунктов. Труд наших коллег во многом носит просветительский характер: в своих материалах они учат читателей основам кибергигиены, рассказывают о мошеннических схемах, помогают понять, как устроены цифровые услуги и сервисы. Мы рады сотрудничать с профессионалами ИТ-журналистики, поддерживать и укреплять наше взаимодействие, в том числе с помощью таких мероприятий, как конкурс «Вместе в цифровое будущее», — подчеркнула советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса Мария Мезенцева.

В состав федерального жюри вошли:

Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае 2026 года, федерального — в июне 2026 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2026 года станут участниками пресс-тура в Арктику.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На дорогах Томской области начали фиксировать непристегнутые ремни

16 октября 2025
Томские новости

КДВ работает штатно, адаптирует работу с учетом смены собственника — холдинг

5 октября 2025
Томские новости

Томичей приглашают на выставку об истории женского образования в Сибири в начале ХХ века

7 октября 2025
Томские новости

Опубликован график подвоза воды во время завтрашнего отключения воды в Томске

13 октября 2025
Томские новости

Осенняя призывная кампания в Томске: что изменится

30 сентября 2025
Томские новости

Великолепная семерка. В Томске выбрали лучших робототехников России

30 сентября 2025
Томские новости

На Клюева в Томске построят школу, детский сад и микрорайон

12 октября 2025
Город

Дом Богомоловой на Кирова, 25: чем хорош новый объект «Дома за рубль»

20 октября 2025
Рассказано

Сотрудники «Томскнефти» приняли участие в «Чистых играх»

25 сентября 2025