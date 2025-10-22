В Томске пройдет книжная ярмарка издательства МИФ

22 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В томском торгово-развлекательном центре «ЛЕТО» с 24 по 26 октября пройдет книжная ярмарка издательства МИФ. Томичей ждут сотни книг разных жанров, сообщают организаторы.

Посетители ярмарки смогут найти здесь новинки по бизнесу, культуре, психологии. Также будет представлена классическая литература в сериях «Вечные истории» и «Вечные истории.Young Adult» — в оформлении современных российских иллюстраторов.

А еще издатели привезут атмосферные романы, уютные детективы и мрачное фэнтези от МИФ.Прозы, комиксы, развивающую и художественную литературу для детей всех возрастов и подарочные издания.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 22:00 по адресу: ул. Нахимова, 8 ст. 13 (вход №1 с ул. Учебная).

0+

