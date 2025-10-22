Еще четыре «дома за рубль» выставят на торги в Томске

До конца недели в Томске на торги по муниципальной программе «Дом за рубль» будет выставлено еще четыре объекта. Таки образом число предлагаемых инвесторам зданий вырастет до 19.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, до конца недели на сайте муниципальных торгов Томска появятся еще четыре объекта, которые инвесторы могут взять в аренду в рамках программы «Дом за рубль». Это здания по ул. Рузского, 22 (198,8 кв. м), ул. Герцена, 15/1 (394,2 кв. м), ул. М. Горького, 30а (129,8 кв. м) и ул. Лермонтова, 45 (155,4 кв. м).

Почти все дома выставляются на торги впервые. Некоторые объекты недавно расселены, и стены сруба находятся в хорошем состоянии, что позволит восстановить дом без перебора бревен. Все объекты располагаются на центральных улицах либо районах с высокой проходимостью людей.

— Дополнительным стимулом для арендаторов, я уверен, станет новое положение программы, которое сейчас проходит согласование внутри администрации и затем будет вынесено на обсуждение в городскую Думу. Мы предлагаем вводить льготную аренду за 1 рубль не с момента полного восстановления объекта, а с момента разработки проектной документации. За арендатором также сохранится обязанность восстановления дома в течение 4 лет с момента разработки проекта. Это позволит привлечь инвесторов и значительно облегчить им вход в программу. А значит, дать шанс еще большему количеству исторических зданий вернуть прежний облик и обрести новую жизнь, — сказал мэр Томска Дмитрий Махиня.

Напомним, всего с начала года по программе «Дом за рубль» инвесторам для восстановления передано 7 объектов. На сегодняшний день в программе 64 объекта, из которых 15 домов уже восстановлены арендаторами.

