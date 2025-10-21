В Томске временно изменится схема движения автобуса №14

21 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томске до завтрашнего вечера изменится схема движения маршрутных автобусов №14, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения связаны с проведением земляных работ на газопроводе и продлятся до 22.00 среды, 22 октября. В это время будет закрыто движение по ул. Сибирская в направлении от пр. Комсомольского в сторону ул. Киевской. Движение транспорта в обратную сторону открыто.

В связи с этим автобусы маршрута № 14 будут двигаться по схеме: пр. Фрунзе — ул. Киевская — ул. Сибирская — далее по маршруту. Движение автобусов маршрута № 13 осталось без изменений.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании путей передвижения по городу.

