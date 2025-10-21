18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске временно изменится схема движения автобуса №14

Город, Дороги, Общественный транспорт, Томские новости, интересные новости Томска схема движения график интересные новости Томска пробки В Томске временно изменится схема движения автобуса №14

В Томске до завтрашнего вечера изменится схема движения маршрутных автобусов №14, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения связаны с проведением земляных работ на газопроводе и продлятся до 22.00 среды, 22 октября. В это время будет закрыто движение по ул. Сибирская в направлении от пр. Комсомольского в сторону ул. Киевской. Движение транспорта в обратную сторону открыто.

В связи с этим автобусы маршрута № 14 будут двигаться по схеме: пр. Фрунзе — ул. Киевская — ул. Сибирская — далее по маршруту. Движение автобусов маршрута № 13 осталось без изменений.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании путей передвижения по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Город

Крепыш в Заозерье: Войкова, 13а выставили на торги «Дома за рубль»

16 октября 2025
Томские новости

Музыкальная школа №2 временно разместилась в «доме за рубль» на Фрунзе

16 октября 2025
Томские новости

Великолепная семерка. В Томске выбрали лучших робототехников России

30 сентября 2025
Томские новости

В ближайшие дни томичей ждут морозы

11 октября 2025
Люди

Физтех — лучше всех. Физик-ядерщик, который мечтал управлять поездом

30 сентября 2025
Томские новости

Есть контакт: томские студенты и школьники узнали о карьерных возможностях в «Ростелекоме»

3 октября 2025
Томские новости

Томичи встретят осень «Салонным концертом» Натальи Нелюбовой

7 октября 2025
Томские новости

Жители домов на более 20 улицах Октябрьского района Томска останутся без воды завтра

6 октября 2025
Томские новости

Неизвестные повредили зимнее ограждение у фонтана на Плеханова в Томске

16 октября 2025