«Ростелеком» модернизировал систему оповещения в Томске

20 октября 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил работы по модернизации муниципальной системы экстренного оповещения населения (МСОН). Провайдер установил 89 комплексов электросиренного и речевого информирования на территории Томска, включая Тимирязевское, Лоскутово, Светлый и Дзержинское.

Проект направлен на повышение оперативности и надежности осведомления населения в случае чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социально-политического характера.

— Томск развивается и постоянно растет, и одна из важных задач — это обеспечить всех жителей возможностью информирования через систему оповещения. Поэтому работы по установке новых комплексов в этом году велись во всех районах Томска, в том числе, там, где ранее сигнал был плохо слышен. Проведенная работа позволила сделать оповещение более технологичным — извещатели оборудованы не только сиреной, но и громкоговорителями, которые могут озвучивать текстовые сообщения, — отметил заместитель мэра по безопасности и общим вопросам Владимир Радул.

Комплексы размещены на высотных сооружениях и социально значимых зданиях. Места выбраны с учетом максимального охвата территории. Новое оборудование автоматически принимает и перенаправляет информацию на сирены и громкоговорители с пульта управления муниципальной системы. Все устройства произведены в России и соответствуют требованиям национального стандарта.

— Мы завершили проект за четыре месяца. Для обеспечения работы оборудования «Ростелеком» организовал 50 интернет-каналов. Система прошла общероссийскую проверку: все комплексы показали стопроцентную эффективность. В дальнейшем мы намерены участвовать в развитии региональной системы оповещения населения, — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».