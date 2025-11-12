Томские школьники изучили новые технологии в нефтегазовой сфере при поддержке «Газпромнефть-Востока»

12 ноября 2025 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Десятки томских старшеклассников приняли участие в научном лагере для практического изучения нефтехимии, зеленых и цифровых технологий в нефтегазовой сфере. В Томске образовательный проект для школьников реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» при поддержке «Газпромнефть-Востока».

Команды учеников 8-11 классов проходили игру по станциям, изучали состав нефти, тренировались использовать технологии виртуальной и дополненной реальности на промышленных объектах, решали задачи с помощью математических моделей и искусственного интеллекта (ИИ).

Школьные преподаватели также посетили семинары по использованию ИИ для создания образовательных программ.

Участники научного лагеря смогут принять участие в интеллектуальном турнире «Умножая таланты», который ежегодно проходит по программе «Родные города». Прием заявок стартует в январе 2026 года. Победители и призеры турнира получают дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны.

— Научные лагеря — это образовательные мероприятия, которые совмещают теорию и практику, помогают молодым талантам раскрыть свой потенциал и найти призвание в высокотехнологичных отраслях. Каждая встреча дает возможность школьникам увидеть, как наука и технологии меняют мир вокруг нас. Особенно важно, что наши мероприятия помогают формировать новое поколение профессионалов, вносят вклад в развитие научного потенциала наших регионов, — отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

— Старшеклассники все больше интересуются наукой — это ярко выраженный позитивный тренд, который мы фиксируем по своим абитуриентам последние три года. Так, четверть первокурсников Томского политеха 2025 года хотят развиваться в науке. И запрос у выпускников школ очень серьезный: они хотят знать, какое оборудование есть в университете, кто будет их научным наставником, к каким исследованиям они могут присоединиться. И формат научного лагеря — отличный вариант для нас показать в реальности наш научный потенциал талантливым школьникам, интересующихся естественно-научными дисциплинами, — подчеркнул проректор по образовательной деятельности томского политехническго университета Михаил Соловьев.

Научные лагеря — входят в систему образовательных проектов программы социальных инвестиций «Родные города». Проект знакомит старшеклассников с современными профессиями, которые нужны нефтегазовой отрасли. За время проекта с 2022 года научные лагеря посетили более 2500 участников. С 2024 года в научных лагерях также действует программа повышения квалификации для учителей.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

